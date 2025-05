Vrouw neergestoken door eigen man, hij krijgt twaalf maanden celstraf

Een man (43) uit Oss heeft van de rechter een gevangenisstraf van twaalf maanden gekregen omdat hij zijn vrouw heeft neergestoken in hun huis in Oss. In november vorig jaar kreeg het stel ruzie in hun woning in de wijk Ruwaard, waarna de man een keukenmes pakte en de vrouw daarmee in haar buik stak.

De man, op dat moment onder invloed van alcohol en cocaïne, beschuldigde op 12 november zijn vrouw van vreemdgaan en was boos op haar. Hij pakte vervolgens het mes uit de keuken en dwong zijn vrouw op de bank te gaan zitten. Ook de moeder van de verdachte en zijn zoon waren erbij op het moment dat de man tekeer ging. Zijn moeder probeerde hem nog tot bedaren te brengen, maar dat had geen enkele zin. Zijn vrouw greep hem tijdens de ruzie vast en op dat moment stak hij het mes in haar buik.

Schillen van fruit

De wond bleek achteraf oppervlakkig, maar de man had zijn vrouw ook veel ernstiger kunnen verwonden, vindt de rechter. Het wordt dan ook gezien als zwaar, lichamelijk letsel dat hij de vrouw heeft toegebracht. De man verklaarde eerder bij de rechtbank dat het anders was gelopen. Hij zou in de keuken bezig zijn geweest met het schillen van fruit en in een reflex hebben gestoken. Maar de rechter ziet voldoende bewijs dat de verklaringen van het slachtoffer en de familieleden kloppen. Behandeling voor verslavingen

De man moet zich ook laten behandelen voor zijn verslavingen. Hij krijgt een drugs- en alcoholverbod. Ook mag hij niet in de buurt van het slachtoffer komen en geen contact opnemen met haar. De rechter legde een celstraf op van twaalf maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Zijn voorarrest wordt daar nog van afgehaald, de man zit sinds november vast. Dat betekent dat hij nog één maand de cel in moet.