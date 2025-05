Vermiste vrouw met dementie (81) is na een dag zoeken weer gevonden

De vrouw met dementie (81) uit Rucphen die sinds zondagmiddag werd vermist, is terecht. Ze werd maandag aan het begin van de avond in haar woonplaats gevonden. Volgens een van de vele mensen die lang naar haar hebben gezocht, maakt ze het naar omstandigheden goed. Ze is wel naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

De vrouw verliet zondag rond halfdrie haar huis aan de Schuitvaart. Daarna werd lange tijd taal noch teken van haar vernomen. De politie sprak van een urgente vermissing. Agenten én buurtbewoners stelden direct een zoektocht in, toen ze niet terugkeerde. Volgens één van die buurtbewoonsters, Ellen Rietdijk, is zondag de hele dag, maar ook de afgelopen nacht en deze maandag overdag naar haar gezocht. Ook werd er een politiehelikopter ingezet. Bij de zoektocht werden verder teams met honden ingezet. Dat leverde tot maandagavond niets op. Ellen Rietdijk: "Ze konden haar spoor volgen tot de regio Visdonk, die ligt ten zuidoosten van Roosendaal. De honden waren door de warmte helemaal op, dus moesten ze stoppen." Ondertussen waren er in Rucphen verschillende zoekteams gevormd met mensen die mee wilden helpen. Ieder team kamde een gebied uit. "Bijna heel Rucphen zoekt mee, iedereen wil helpen," vertelde de Rucphense. De vermiste vrouw was te voet vertrokken. De familie maakte zich grote zorgen om haar welzijn. De vrouw heeft dementie, daardoor vervalt ze in haar moedertaal (ze is afkomstig uit het voormalige Joegoslavië) en spreekt ze slecht Nederlands, legt Rietdijk uit.