Explosie richt schade aan in woonkamer van Jenny, Ed en Marco

Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor flinke schade gezorgd bij een woning aan de Ericalaan in Bergen op Zoom. Er raakte niemand gewond, maar een raam aan de voorkant van het huis is kapot en er was veel rookontwikkeling. De bewoners zeggen geen idee te hebben waarom iemand het op hen heeft gemunt.

Tijdens de ontploffing om kwart voor vijf dinsdagmorgen waren drie bewoners aanwezig. Zij werden vooral wakker van het alarmsysteem dat ging loeien. "Ik dacht eerst dat het een autoalarm was", zegt Jenny. "In 2009 is onze auto in brand gestoken. Ik dacht dat het opnieuw raak was."

Aan diggelen

Het was opnieuw raak, maar deze keer ging de voorruit eraan. "Dat zagen we pas toen we de voordeur uitstapten", vertelt Marco. "Toen zagen we dat de voorruit aan diggelen lag en dat de hele woonkamer onder de rook stond." Marco denkt dat het om zwaar vuurwerk gaat dat is ontploft. "Ik heb de restanten gezien en dat lijkt op afval van een cobra."

Alle bewoners zeggen niet te weten wie het op hen heeft gemunt. De politie kan nog niet zeggen of er verdachten zijn aangehouden. Vanavond wordt de ruit van het huis vervangen. Ondertussen worden alle glasscherven bij elkaar geveegd en de woning wordt gelucht om de hardnekkige roetlucht te verdrijven.

De politie laat weten een buurtonderzoek te hebben ingesteld en op zoek te zijn naar getuigen.