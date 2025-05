Verbazing over politie-invallen Eindhoven: 'Ze moeten de verkeerde hebben'

Buurtbewoners reageren verbaasd op een grote politie-inval dinsdagmorgen in een huis aan de Amelandlaan in Eindhoven. "Die mensen wonen er al twintig jaar en zijn super aardig. Dit moet een vergissing zijn", zegt een buurvrouw. De politie deed op zeven plaatsen in de stad invallen. Vijf mannen en twee vrouwen zijn aangehouden voor drugshandel.

Alleen een deuk onder de klink van de voordeur herinnert aan de politie-inval in de Amelandlaan. "Het is een rustige straat, maar wel wat aan het verpauperen", zegt een vrouw die een paar deuren verderop woont van het huis waar de politieactie was. De bewoner van het huis waarin de politie binnenviel wil niet reageren. "Geen commentaar", zegt ze tegen een verslaggever van Omroep Brabant.

Het huis waar de politie binnen viel in de Amelandlaan (foto: Rene van Hoof).

Sjouke woont twee deuren verder. Van de inval heeft ze weinig gemerkt: "Ik hoorde boem en dacht dat er ergens iets van de trap afviel en ben weer ingeslapen." Sjouke had nooit verwacht dat de politie een paar deuren verderop binnen zou vallen: "Het zijn gewoon schatten van mensen, dit moet haast wel een vergissing zijn." Andere bewoners houden zich op de vlakte: "Ik ken hem niet en verder bemoei ik mij er niet mee", zegt een vrouw.

Een paar kilometer verderop in de Keldermansstraat zijn de sporen van de politie-inval nog goed te zien. Een voordeur die werd ingetrapt is dichtgetimmerd. De meeste bewoners lagen nog te slapen toen de politie met grof geweld de deur forceerde van een rijtjeshuis. Een vrouw een paar deuren verderop zegt wel flink geschrokken te zijn: "Ik ben best wel bang nu".

Het huis in de Keldermansstraat (foto: Rene van Hoof)