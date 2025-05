Al meerdere slachtoffers door babbeltruc in flat: ‘Ze blijven het proberen’

De flat in Eindhoven waar maandagmiddag een hoogbejaarde vrouw het slachtoffer werd van een babbeltruc, is al vaker doelwit geweest van mensen die met smoesjes proberen binnen te komen bij ouderen. Dat vertellen verschillende bewoners van het appartementencomplex aan de Cliostraat waar veel ouderen wonen.

"Ja, ik hoor het vaker", zegt Gijs. Hij komt net op de fiets terug van het boodschappen doen. "Gisteren was er een vrouw aan het aanbellen met de vraag of iemand open wilde doen. Het is al twee of drie keer eerder gebeurd", weet hij. "Bij een vrouw van 85 zijn sieraden weggehaald, met een waarde van in totaal negenhonderd euro. En bij een ander haar bankpasje."

De flat aan de Cliostraat bestaat uit meerdere portieken. Bij een van die portieken staat Reina. De babbeltruc van maandag gebeurde niet in haar deel van de flat, maar ze kent de verhalen. "In mijn blok hebben ze al eens bij iedereen aangebeld," vertelt ze.

Samen met haar buren doet ze er van alles aan om op elkaar te letten. Er is een appgroep waarin ze elkaar waarschuwen. "We zeggen allemaal goedemorgen in de app. En als iemand niet reageert, gaat er iemand kijken of het wel goed gaat", vervolgt ze. "En zo hebben we elkaar ook gewaarschuwd dat er wéér werd aangebeld. Dan zeggen we: ‘Niet opendoen'. We moeten echt alert zijn."

De politie laat weten dat er dit jaar nog maar één andere melding is geweest van een babbeltruc in het complex. In maart belde iemand de politie omdat diegene vermoedde nepagenten aan de telefoon te hebben gehad. "De melder is uiteindelijk geen daadwerkelijk slachtoffer geworden", zegt de politie.

Nellie van 95 herkent de verhalen ook. "Mijn buurvrouw houdt het goed in de gaten", zegt ze. "Bij haar werd er aangebeld en iemand zei dat die per se naar binnen moest."