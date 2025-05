Bolle Jos nog eens 10 jaar de cel in als het aan Belgische justitie ligt

Justitie in België heeft dinsdag tien jaar cel geëist tegen Jos Leijdekkers. De voortvluchtige Brabander wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van een cocaïnetransport dat op 26 juni 2020 werd onderschept in de haven van Antwerpen. In februari werd 'Bolle Jos' al in België veroordeeld tot dertien jaar cel in een andere drugszaak.

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws ging het bij het bewuste transport om een partij cocaïne van zo'n 3.400 kilo. De drugs zaten verstopt in een lading houtskool. Nederlandse verdachten

In de zaak stonden ook vijf andere Nederlanders terecht. Tegen hen werd veertig maanden cel geëist door de Belgische justitie. Zij zouden de drugs uit de container hebben moeten overladen in een andere container. De politie kon dat voorkomen na een tip van een havenarbeider. Leijdekkers, ook bekend als 'Bolle Jos', was niet aanwezig in de rechtbank in Dendermonde waar het proces met zeventien verdachten diende. De Brabander is op de vlucht en zou in Sierra Leone zitten. De rechtbank doet naar verwachting deze zomer uitspraak. Dertien jaar

Afgelopen februari werd de Bredase drugsbaron ook al veroordeeld tot dertien jaar cel. Er was door justitie vijftien jaar geëist. Volgens de rechtbank stuurde 'Bolle Jos' een gewapend commando aan dat tien ton cocaïne moest stelen die in beslag was genomen door de Antwerpse douane.

De partij drugs die verstopt zat tussen een lading sojameel werd op 16 oktober 2023 ontdekt door de douane. Die bracht de container naar een loods om daar de drugs met een waarde van 250 miljoen euro eruit te halen. Criminelen konden de lading volgen door middel van trackers, maar zij werden betrapt door de politie en daarna klemgereden en opgepakt. Eerdere veroordelingen

Eerder werd Leijdekkers in Nederland al veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten en het geven van een moordopdracht. Ook in België is hij verwikkeld in verschillende rechtszaken. De Brabander staat op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List. Er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding. Sierra Leone

Volgens justitie in Nederland zou de Bredase drugsbaron zich schuilhouden in Sierra Leone. Dat bleek ook al uit twee filmpjes die eerder dit jaar opdoken. Zo was op de Facebookpagina van de first lady van Sierra Leone te zien.

Daarin was Bolle Jos te zien, terwijl hij tijdens een nieuwjaarsmis naast de dochter van de Sierra Leoonse president in de kerkbank zat. De twee zouden een relatie hebben. En de band tussen de presidentsfamilie en Leijdekkers is goed. Uitlevering

Nederland heeft op 6 februari een uitleveringsverzoek ingediend bij de autoriteiten van Sierra Leone. Tot nu toe is dat nog zonder succes. Bolle Jos zou volgens verschillende media beschermd worden door de autoriteiten in het land en omringd worden door een leger van zwaarbewapende beveiligers. Bekijk hieronder de Misdaad Uitgelegd over Bolle Jos:

