Dochter regelde moord op haar vader via Snapchat, advocaat eist vrijspraak

De dochter (22) van Gradus Haisch heeft de moord op haar vader niet voorbereid en ze wist ook niet dat het ging gebeuren. Er is geen direct en hard bewijs, zegt haar advocaat. "Ja, ze heeft vader wel eens dood gewenst." Maar de advocaat wijst haar geheime vriendje Jeroen aan als de enige dader. "Ik wist echt niet dat Jeroen mijn vader iets aan zou doen", benadrukte de dochter van Gradus woensdag in de rechtbank.

Advocaat Brian de Pree vertelde over haar thuissituatie en de woede en het verdriet over de verziekte relatie tussen vader en dochter. "Ze komt misschien koel en kil over, maar dat is slechts de buitenkant die ze de afgelopen vijftien jaar heeft moeten opbouwen. Je moet het vanuit haar onveilige thuisbasis zien." "Ze werd thuis uitgescholden voor 'domme hoer'." En dat verklaart veel van haar emotieloze indruk nu over de dood van pa. "Heeft ze er achteraf extreem veel verdriet van? Nee." En toen kwam Jeroen. "Hij was een vaderfiguur." Hij was haar 'geheime vriendje', maar Jeroen vertelde volgens De Pree niet wat hij werkelijk van plan was. "Hij wilde haar bevrijden en de bescherming bieden die ze nooit had." Belangrijk bewijs bestaat uit vele honderden chatberichten via WhatsApp en Snapchat. In de weken voor de moord kletsen Jeroen en de dochter volop. Daaruit haalt de officier van justitie een moordplan. Maar de advocaat ziet dat niet bij de dochter. "Echt doorslaggevend en overtuigend bewijs ontbreekt." Bidprentjes

Ander bewijs bestaat uit bidprentjes die de dochter opzocht in de uren voor zijn dood. Zoals de tekst: 'mijn laatste dag met pa'. En dat terwijl Gradus nog leefde en niet ziek of terminaal was. De officier van justitie stelt dat dochter op haar telefoon opzettelijk zocht naar rouwkaarten met teksten en gedichten. Het zijn 44 afbeeldingen in totaal die tevoorschijn kwamen uit haar mobieltje.

Op de dag dat Gradus werd vermoord, zocht ze al vroeg in de ochtend naar het eerste plaatje met de tekst 'je papa is je papa, niemand kan hem ooit vervangen'. Maar advocaat De Pree vindt dat een onschuldige tekst. "Het is een ode aan de vader in het algemeen, levend en overleden", stelt hij. Googelen in de rechtszaal

De advocaat plaatste twijfels hoe die afbeeldingen 'tevoorschijn kwamen' uit haar telefoon. De advocaat pakte tijdens de zitting zijn laptop, sloot hem aan op de beeldschermen en demonstreerde hoe hij naar een plaatje zocht op Google. 'Je moeder is je moeder', tikte hij in. Er dook een kleurige foto met gedicht op. Maar rechts in het scherm doken tientallen afbeeldingen op met vergelijkbare teksten. "Een berg bidprentjes, een scherm vol. Google vult het voor je in", zei hij. "Misschien geven ze wel hetzelfde beeld als in haar telefoon." Waarom ze die tekst of afbeelding aanklikte? "Misschien was ze bang dat een ruzie uit de hand zou lopen", suggereerde De Pree. Gradus Haisch (58) werd op 24 maart 2023 zwaar mishandeld en neergestoken bij een oude boerderij aan de Julianaweg in Wouwse Plantage. Jeroen is intussen veroordeeld tot 20 jaar celstraf:

Twijfels

De advocaat vindt dat de rechters bij twijfel desnoods het onderzoek moeten heropenen, om te zien hoe dat kan zijn gegaan met die zoekgeschiedenis en het onbewust downloaden van plaatjes. Maar de officier van justitie twijfelt geen moment. "Ze was de gebruiker van die telefoon. Ze zocht deze dag veelvuldig, ook terwijl ze met haar vader op weg was naar Wouwse Plantage." Advocaat De Pree stelt dat er al met al geen bewijs is dat de dochter van Gradus aan een moordplan werkte. "Steeds handelde Jeroen alleen." Vandaar het verzoek om vrijspraak. Waarschuwing

De advocaat kwam ook met een waarschuwing. Medeverdachte Jeroen L. is een paar maanden terug al veroordeeld tot twintig jaar cel. De advocaat vindt dat de rechters zich niet moeten leiden door die uitspraak. "Het is zeldzaam en onwenselijk dat er al een vonnis ligt. Zij is informeel door deze rechtbank al veroordeeld en bevindt zich in een verloren positie. Dat maakt dat u mogelijk vatbaar bent voor op het eerste gezicht logische conclusies." Aan het eind van het proces mocht de dochter van Gradus nog wat zeggen, maar ze hield het kort. "Het spijt me dat ik zo lang niks heb verklaard. Maar dat kwam door angst dat ik tegen mijn moeder en broer moest zeggen dat het Jeroen was. Ik wist echt niet dat Jeroen mijn vader iets aan zou doen." Haar laatste woorden waren: "Ik wil gewoon weer naar huis." Of dat kan, beslist de rechtbank op 19 juni. Het hele verhaal over deze zaak hoor je in onze podcast De Snapchatmoord:

