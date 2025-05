Verdwijnen van broeders en trappistenbier 'groot gemis' voor Zundert

"Het is niet leuk dat het bier verdwijnt, maar voor de broeders zelf vind ik het veel erger." Uitbaatster Patrica van Tienen van café-restaurant De Moerse Bossen reageert met gemengde gevoelens op de aankondiging van het vertrek van haar buren uit Zundert. Dinsdag maakten de overgebleven trappisten van abdij Maria Toevlucht bekend dat ze het klooster willen sluiten. Het gebouw is veel te groot geworden voor de nog zes overgebleven broeders.

"De broeders zijn zo met Zundert verbonden.. dit gaat mij echt aan het hart", zegt Patricia, die het nieuws vorige week al uit eerste hand van de broeders te horen kreeg. Het trappistenbier van haar buren zit al jaren bij haar ‘op de tap’: "Er is heel veel vraag naar, zeker in de zomermaanden op het terras wordt het goed verkocht."

Grote vraag is nu wat er nu gebeurt met het trappistenbier van de abdij. Het gerstenat kan alleen de status van trappist behouden wanneer het in een klooster in het bijzijn van een broeder gebrouwen wordt. Volgens brouwmeester Constant Keinemans is daarom de toekomst van het tweede officiële trappistenbier in Nederland nu onzeker. "We bekijken of we de brouwerij overeind kunnen houden maar de beslissing hierover is uiteindelijk aan de kloosterorde zelf."

Constant hielp tien jaar geleden de trappisten in Zundert met het opzetten van de brouwerij. Tot de dag van vandaag is hij samen met broeder Christiaan volop betrokken bij het brouwproces. "Ik heb er ziel en zaligheid ingestoken en daarmee is het eigenlijk ook een beetje mijn kindje", zegt hij met emotie in zijn stem.