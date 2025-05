Natuurbrand op Oirschotse Heide, brandweer rukt groots uit

De brandweer is woensdag aan het eind van de middag groots uitgerukt voor een natuurbrand op de Oirschotse Heide voor een natuurbrand. Een stuk heide van zo'n dertig bij veertig meter tussen het militaire oefenterrein en de snelweg A58 is verloren gegaan.

De brandweer rukte uit met vier bluswagens en vier waterwagens. Alle blus- en waterwagens werden volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ingezet om het vuur snel onder controle te krijgen. De eerste melding van de natuurbrand was rond kwart voor vier, rond kwart over vijf was de brand meester en werd er alleen nog nageblust.

Ook is er een politiehelikopter over het gebied gevlogen om in kaart te brengen waar de brandhaarden zich bevonden.

Hoewel de brand op het eerste gezicht leek mee te vallen, rukte de brandweer toch groots uit. Dat is uit voorzorg door de aanhoudende droogte. Daarnaast is de Oirschotse Heide van zichzelf al vrij droog en open, waardoor de wind makkelijker vat op het vuur kan krijgen.

Door snel op te schalen naar 'grote brand' zijn er voldoende brandweermensen, materieel en water voor handen om een natuurbrand snel onder controle te krijgen. "De eerste klap is een daalder waard", zegt de hoofdofficier van de brandweer.

Snel toeslaan

"Door met heel veel mensen en materieel meteen zo'n brand in de kiem te smoren, voorkom je dat je hier nog dagen aan het blussen bent. Want als je er niet op tijd bij bent, bestaat dat risico nu wel. Hoewel de heide droog is, is het bosgebied zelf nog niet helemaal uitgedroogd en dat is gunstig in het geval van een natuurbrand."

Het verkeer op de A58 had geen last van de natuurbrand, de wind blies de rook van de snelweg af. De Eindhovensedijk in Oirschot was door de Koninklijke Marechaussee afgesloten tussen De Kriekrampen en de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne.

De brandweer weer niet wat de oorzaak van de natuurbrand is, maar gaat er ook geen onderzoek naar doen.