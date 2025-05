Huis verwoest door brand: bewoner raakt gewond en kat overleden

Een huis aan de Metiuslaan in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. De bewoner ontdekte de brand in het huis zelf en wist een van zijn katten te vangen en naar buiten te vluchten. Een andere kat kwam door de brand om het leven.

De brandweer kreeg rond kwart voor twee melding van de woningbrand. Op het moment dat zij arriveerde, sloegen de vlammen aan de voor- en achterkant uit het huis. Het huis is een duplexwoning en zit in een rij met meerdere huizen. De naaste buren (naast en onder de woning) hadden hun huis al verlaten.

Foto: Persbureau Heitink

De brandweer zette twee blusvoertuigen in. Het vuur was enorm, het duurde zeker een half uur voordat de vlammen weg waren. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig uitbrandde. De bewoner is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van het huis is afgezet met linten, ook de toegangsweg is dicht voor verkeer zodat de brandweer z'n werk kan doen. De brandweer heeft daarna nog nageblust. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan. Het huis ernaast en onder het adres waar de brand was, liepen rook- en waterschade op. De brandweer moest de voordeuren forceren om daar naar binnen te komen.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink