Politie blijft op zoek naar drietal dat kinderen in woonwijk aansprak

De politie ziet geen bewijs voor een poging tot ontvoering van een kind in Den Bosch, maar blijft de komende tijd wel surveilleren in de wijk Hambaken. Een woordvoerder spreekt van 'een vreemde situatie', waardoor mensen ongerust zijn geworden. De politie is op zoek naar een drietal dat vorige week op verschillende dagen kinderen heeft aangesproken. De moeder van een van de kinderen had het idee dat een voor haar onbekende vrouw probeerde haar 4-jarig zoontje te ontvoeren.

Ze zou het jongetje vervolgens bij haar arm hebben gepakt. “Opeens hoorde ik haar zeggen: 'come, come'." De onbekende vrouw probeerde haar zoontje ook te kussen en te knuffelen. Haar zoontje deed op dat moment een stap achteruit en zei 'nee' tegen de vrouw.

De moeder vertelde vorige week aan Omroep Brabant dat de vrouw van ongeveer zestig jaar op dinsdag haar kind aansprak. De moeder was op dat moment zelf in gesprek met een juf van een nabijgelegen school en stond bij een parkeerplaats. Haar kinderen speelden vlak bij haar, onder wie haar 4-jarig zoontje. De onbekende vrouw, donker gekleed en donker lang haar, knoopte een gesprek aan met haar zoontje en schermde het kind af van zijn moeder.

Maar volgens de moeder probeerde de vrouw op dat moment haar zoon aan z’n arm mee te nemen. "Ik wist: nu moet ik in actie komen." Ze stapte op de vrouw af en pakte haar zoontje vast. "Ik keek haar recht aan en zei: 'Wat doe jij! Dit is mijn zoon hè, jij wilt hem meenemen!' Ze keek alsof ze me niet begreep."

De moeder heeft de politie gebeld, waarop meteen een onderzoek is gestart. Sporen zijn uitgelopen, er is buurtonderzoek gedaan en de politie heeft uren aan beeldmateriaal van camera’s in de omgeving bekeken. Ook heeft de politie de afgelopen week extra gesurveilleerd in de omgeving van scholen.

Nadat dit nieuws naar buiten kwam, heeft zich nog iemand gemeld bij de politie. Een dag eerder hadden ouders hetzelfde meegemaakt, op maandag 5 mei. "Het ging om een jong kind en een vergelijkbare situatie. Mogelijk dezelfde betrokkenen die het kind aanspraken. Deze ouders herkenden het verhaal en hebben zich toen bij de politie gemeld."

Extra surveilleren

De politie blijft nu extra surveilleren in de wijk in de hoop dat ze het drietal treft. "We willen weten wat hun intenties zijn geweest", aldus een woordvoerder van de politie. Het gaat om twee mannen en een vrouw, ze spraken geen Nederlands. De vrouw droeg donkere kleding, had lang donker haar en was rond de zestig jaar.

De moeder laat weten dat ze afgelopen week veel reacties heeft gehad van ouders in haar omgeving. Ze is blij dat de politie haar melding meteen serieus heeft genomen. "Ik heb ook veel steun gekregen van mensen, veel ouders hebben er met mij over gepraat. Je merkt dat ouders elkaars kinderen nu ook een beetje in de gaten houden, mensen zijn alert."