Man achter beleggingsdrama Easy Life opnieuw veroordeeld: 'Schaamteloos'

Een van de hoofdpersonen van het beleggingsdrama van Easy Life uit Helmond is opnieuw de fout in gegaan. Na zijn persoonlijke bankroet hield hij er een luxueus leven op na door geld verborgen te houden voor de curator. De oud-directeur moet nu vier jaar de cel in voor faillissementsfraude, belastingontduiking, omkoping en valsheid in geschrifte. Het gaat om John Wolbers (50), die tegenwoordig onder een andere naam door het leven gaat.

Door het Easy Life-drama uit 2008 gingen honderden mensen voor enorme bedragen het schip in. Zij dachten geld te kunnen verdienen met het beleggen in Amerikaanse levenspolissen, maar kwamen bedrogen uit. Persoonlijk aansprakelijk

Wolbers werd in november 2015 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor de beleggingsfraude met Easy Life. Hij woonde toen in Heeze. Door zijn praktijken, waarbij hij hulp kreeg van een andere man, werden beleggers voor meer dan 40 miljoen euro benadeeld. De Heezenaar werd hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld en ging daardoor failliet. Wanneer iemand tijdens een faillissement geld verdient, moet hij daarvan het grootste deel afstaan aan de curator, zodat de schuldeisers het geld waarop zij recht hebben kunnen ontvangen. Tijdens het faillissement was Wolbers verplicht om al zijn inkomsten aan de curator door te geven. Hij verdiende tussen 2015 en 2019 in totaal ruim één miljoen euro, onder meer met de verhuur van exclusieve auto's, de handel in cryptovaluta en detachering van personeel via het bedrijf op naam van zijn ex-vriendin. Dit meldde hij echter niet aan de curator.