Maashorst kiest voor opvangplan, 'We hebben een morele plicht'

In de gemeente Maashorst komen op drie plekken een asielopvang en tijdelijke huizen. Dat moet plek geven aan 1000 mensen. Dat zijn vluchtelingen, statushouders, spoedzoekers en starters. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten.

De gemeente Maashorst wil op drie locaties, verspreid over verschillende kernen, opvangplekken en tijdelijke woningen neerzetten. In Uden, aan de Boekelse Dijk, komt een asielzoekerscentrum en een plek voor tijdelijke woningen. In Zeeland en Schaijk komen tijdelijke woningen. Met dit plan wil de gemeente niet alleen asielzoekers opvangen, maar ook extra huizen bouwen voor de eigen inwoners.

Op dit moment worden in het Van der Valk-hotel 300 asielzoekers opgevangen. Wanneer het hotel sluit, verhuizen deze asielzoekers naar een nieuwe plek bij het sportpark aan de Boekelse Dijk. “De opvang bij Van der Valk heeft laten zien dat we het kunnen,” zegt Keijzer. “Er is nauwelijks overlast geweest en we hebben hiervan geleerd hoe we het proces beter kunnen organiseren met meer participatie van omwonenden.”

Kleinschaliger opvang zorgt voor meer draagvlak

Tegenover de coalitie staan vooral VVD, SP en enkele andere oppositiepartijen kritisch tegenover de omvang van de locatie met 500 mensen. VVD-raadslid Karin Francken: “We hebben geen inzicht gekregen waarom juist deze locatie is gekozen. Deze schaal past niet bij de omgeving en voldoet niet aan de wens voor kleinschalige opvang.”

Ook SP’er Ton Segers wil meer spreiding: “Kleinschaliger opvang zorgt voor meer draagvlak.” Meer spreiding ziet Emiel Jozephs van Jong Maashorst niet zitten: “Zonder de expertise van het COA kunnen we de opvang niet goed organiseren. Onder de 300 bewoners per locatie valt de ondersteuning weg, dus kleiner willen we niet.”

Meer huizen voor eigen inwoners

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders werd tijdens de vergadering verder uitgebreid met wensen en bedenkingen. In totaal werden 31 amendementen ingediend. De publieke tribune zat vol, vooral met tegenstanders. Die lieten zich tijdens de vergadering regelmatig horen, maar gingen tijdens de stemming over alle amendementen naar huis met het gevoel dat ze niets in te brengen hadden en dat de plannen gewoon doorgaan.

Toch wil de raad enkele aanpassingen. Zo moeten er meer huizen in het plan komen voor de eigen inwoners. Er moet een plan komen zodat, als na 5 of 10 jaar de tijdelijke huizen verdwijnen, er wel woonruimte voor de betrokken mensen blijft.

Goede wifi

Daarnaast moet het terrein aan de Boekelse Dijk, nadat de opvangperiode voorbij is, een permanente bestemming krijgen, bijvoorbeeld voor de uitbreiding van het sportpark. Ook willen de raadsleden dat omwonenden worden betrokken bij de plannen. Verder wil de raad dat er zoveel mogelijk gezinnen worden opgevangen en zo min mogelijk alleenstaande mannen. Daarnaast wil de gemeenteraad dat er op de opvangplekken goede wifi beschikbaar is.