112-nieuws: Vrouw op scooter gewond na ongeluk • Scooterrijder gewond door botsing met auto

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

09:07 Vrouw op scooter gewond na ongeluk Een scooterrijder is vrijdagochtend in botsing gekomen met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Hambroeklaan en de Westerhagelaan in Breda. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Lees verder Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

08:02 Scooterrijder gewond door botsing met auto Een scooterrijder is vrijdagochtend gewond geraakt door een botsing met een auto. Dat gebeurde in Sint Anthonis op de kruising van de Sambeeksedijk met de Stevensbeekseweg. De scooterrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar was aanspreekbaar. De automobilist kwam met de schrik vrij. Lees verder Foto: SK-Media / Persbureau Heitink.

07:53 Twee doden bij ongeluk: N266 in beide richtingen dicht Bij een aanrijding op de N266 bij het Limburgse Nederweert zijn vrijdagochtend twee mensen om het leven gekomen. Op de provinciale weg botsten twee bestelbusjes frontaal op elkaar. Beide bestuurders hebben dat niet overleefd. De weg tussen Someren en Nederweert is in beide richtingen dicht. Lees verder Archieffoto.

05:50 Stapel oud papier vat vlam bij winkelcentrum De brandweer is donderdagnacht uitgerukt vanwege brand in de buurt van een winkelcentrum aan het Heschepad in Oss. Iemand bleek een stapel papier in brand te hebben gestoken. Lees verder Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

05:45 Auto vat vlam op oprit, rechterachterwiel in brand gestoken Een auto die geparkeerd was voor een huis aan de Duyn en Daelseweg in Nuland is donderdagnacht door brand beschadigd. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt. De auto stond op de oprit van het huis. Lees verder Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.