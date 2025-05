Advocaat in gevangenis mishandeld: een maand cel

Een Mexicaan heeft een maand cel gekregen, omdat hij in februari zijn advocaat Fred van Rossem uit Oss heeft mishandeld. Dit gebeurde in een spreekkamer van de gevangenis in Vught. Ook moet de 30-jarige man, Adrián V., een schadevergoeding van 750 euro betalen.

Volgens V. had Van Rossem hem niet netjes begroet toen hij hem op 17 februari bezocht. Hij zou gebaren hebben gemaakt die in zijn (Mexicaanse) cultuur als respectloos gelden, zei V. tijdens de behandeling van de zaak eerder deze maand. Van Rossem vertelde dat hij ternauwernood ontsnapte: "Het kwam uit totaal onverwachte hoek. Er was geen enkele aanleiding."

Plotseling aangevallen Tijdens een gesprek werd de raadsman plotseling aangevallen en meermalen tegen zijn hoofd geslagen. Adrián V., die in voorarrest zat, was ook beschuldigd van een poging tot wurging van de advocaat. Dit kon niet bewezen worden en daarom wordt de Mexicaan hiervan vrijgesproken.

De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De aanval leidde volgens de rechter tot pijn en angst bij het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie (OM) had ook een maand cel geëist.

V. stond twee weken geleden ook terecht voor een woninginbraak en brandstichting in Den Bosch. Daarom zat hij in voorarrest in de Penitentiaire Inrichting in Vught. Als het aan het OM had gelegen, was hem hiervoor vier jaar cel opgelegd. De rechtbank vindt anderhalf jaar voldoende.

Brandstichting en woninginbraak

V. zat in een cel, omdat hij 6 februari met papier en een matras een vuurtje zou hebben gemaakt bij een wooncomplex aan de Ketsheuvel in Den Bosch. De Mexicaan woonde daar tot voor kort. Sinds zijn scheiding van de Nederlandse vrouw met wie hij een zoon heeft, zat hij daar in een huurappartement. In het complex aan de Ketsheuvel wonen vooral statushouders, studenten en spoedzoekers. De brandstichting is vastgelegd op camerabeelden.

De vlammen waren enkele meters hoog en breed en daarom hebben bewoners van het complex groot gevaar gelopen. De rechtbank kon echter niet vaststellen hoe ernstig de brand was. Ook was niet duidelijk of er toen mensen in huis waren.

V. werd er ook van verdacht dat hij diezelfde dag met een ijzeren paal een raam van een woning kapot heeft geslagen. Ook binnen zou hij, voor duizenden euro’s, schade hebben aangericht door meubilair kapot te maken. De Mexicaan heeft dit bekend.

Hij was onder invloed van drugs toen hij de inbraak pleegde. Hij wilde zijn gram halen, omdat de bewoners van het huis de nieuwe eigenaars van zijn hond zijn. Hij had het dier jaren geleden moeten afstaan en probeerde de hond bij de woninginbraak mee te nemen, maar dat lukte niet.

De rechtbank achtte dit allemaal bewezen en ook hiervoor kreeg de man een gevangenisstraf: van anderhalf jaar.

Grof geweld

Verder werd bepaald dat hij de slachtoffers van de woninginbraak een schadevergoeding van 1500 euro moet betalen. De bewoners waren thuis toen hij vroeg in de ochtend met grof geweld hun huis was binnengedrongen en spullen vernielde.

Advocaat Fred van Rossem was hevig geschrokken na de aanval: