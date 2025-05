Enorm wapenarsenaal in huis gevonden, maar gevangenissstraf valt mee

Hij adverteerde voor stoomreinigers op Marktplaats, maar ondertussen hield een man uit Roosendaal er een gigantisch wapenarsenaal op na. Hij liep vorig jaar mei tegen de lamp toen de politie huiszoeking deed op een woonwagenkampje waar hij woont. Bij zijn aanhouding had de 29-jarige man een geladen vuurwapen in zijn jaszak. Twee weken geleden moest de wapenhobbyist op het matje komen; deze vrijdag legde de rechtbank in Breda hem 42 maanden cel op.

Met deze straf, waar het voorarrest ook nog vanaf gaat, kwam de man er genadig vanaf. Eigenlijk was de verzameling die bij hem was gevonden reden genoeg om hem voor vijf tot zes jaar achter slot en grendel te zetten. Maar de rechtbank kan zich vinden in de procesafspraken die de wapenbezitter had gemaakt met het Openbaar Ministerie. Die twee partijen waren 42 maanden cel overeen gekomen. De rechter legde zich hierbij neer, omdat de rechtszaak, twee weken geleden, voortvarend is verlopen. Ook wordt met de overeenkomst een hoger beroep voorkomen. De man heeft zogezegd meegewerkt aan ‘efficiëntere rechtspleging’: “Dit levert tijdswinst op en bespaart kostbare zittingscapaciteit.“

Verder speelde bij het milde standpunt van de rechter mee dat de nu veroordeelde man geen relevant strafblad heeft en dat hij zijn moeder ondersteunde bij de verzorging van zijn hulpbehoevende zusje. Automatische wapens

Buiten kijf staat wel dat de man een grote hoeveelheid verschillende wapens in zijn huis had, waaronder enkele automatische, maar ook hagel- en kogelgeweren, revolvers, pistolen en 3D geprinte geweren en munitie. Er werden ook wapenonderdelen en hulpstukken, zoals patroonmagazijnen, en ruim 1600 kogels en andere munitie in beslag genomen. De rechtbank spreekt van een onwenselijke en riskante situatie, omdat het wapenbezit tot delicten met dodelijke afloop of zware verwondingen kan leiden. De rechtbank vond het extra bezwarend dat in de jas van de man, toen hij werd ingerekend, een geladen vuurwapen zat. De politie kwam hem, en een stadgenoot van bijna zestig, op het spoor dankzij advertenties op Marktplaats. Op deze site bood het tweetal stoomreinigers aan, die gestolen bleken te zijn. Bij de inval in mei werd ook geld gevonden, zo meldde de politie toen. Maar daar wordt in de uitspraak niet over gesproken. De andere verdachte hoefde niet voor de rechter te verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich alleen schuldig gemaakt aan heling van de stoomreinigers. Er was te weinig bewijs voor betrokkenheid bij het wapenbezit. De stoomreinigers zijn overigens weer terechtgekomen bij de daadwerkelijke eigenaar.