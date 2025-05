112-nieuws: Fietser rijdt over vluchtstrook A27 • Steekpartij in huis, verdachte aangehouden

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:07 Fietser rijdt over vluchtstrook A27 Een fietser is zondagnacht door wijkagenten uit Geertruidenberg van de A27 gehaald. Daar fietste deze over de vluchtstrook. Lees verder Foto: Instagram wijkagenten Geertruidenberg.

05:40 Steekpartij in huis, verdachte aangehouden In een huis aan de Johan de Wittlaan in de villawijk van Eindhoven is zondagnacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.