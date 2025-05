Familie weer doelwit van aanslag: 'Je voelt je onveilig in je eigen huis'

De familie Hussen is opnieuw slachtoffer geworden van een aanslag. In de nacht van zaterdag op zondag is er een explosief afgegaan bij hun huis aan de Jacoba van Badenhof in Ravenstein. Vermoedelijk gaat het om een stuk zwaar illegaal vuurwerk dat wel vaker bij aanslagen wordt gebruikt, een cobra. Voor het Somalische zorgde de explosie ervoor dat oorlogstrauma's weer naar boven kwamen.

Om tien voor half vijf 's ochtend klonk dit weekend een enorme knal. Door de klap raakten de voordeur, regenpijp en kozijnen van het huis zwaar beschadigd. “Mijn moeder, oma, kleine zusje en broertje lagen te slapen toen het explosief afging", vertelt zoon Abdulhali Hussen, die zelf in Nijmegen woont, aan Dtv Nieuws. "Mijn ouders hebben zelf een oorlog meegemaakt. Toen ze de knal hoorden, kwam alles weer naar boven. Ze dachten: 'moeten we de kinderen naar buiten brengen, uit het raam springen, of komen er mensen binnen?'" Op camerabeelden van de bewoners, die Dtv Nieuws heeft bekeken, is te zien dat een man met een bivakmuts meerdere keren langs de woning loopt. Vervolgens gaat hij naar de voordeur en hangt daar een explosief aan de deurklink. Gemaskerde man

Ook buurtbewoners zeggen dat zij rond die tijd een verdachte man in een auto in de straat zagen. Het gezin Hussen heeft geen idee wie het heeft gedaan en waarom zij het doelwit zijn. “Het is iemand die voorbereid, met een masker op en bewust een aanslag op ons pleegt,” zegt Abdulhali.

Dankzij een stevige voordeur bleef verdere schade aan de binnenkant van de woning beperkt. Volgens de politie heeft het gezin geluk gehad: als het explosief bij het raam was geplaatst, had de schade veel groter kunnen zijn. Vaker bedreigd en doelwit

De familie Hussen woont sinds 1995 in Nederland, nadat zij uit Somalië zijn gevlucht. Sindsdien hebben ze vaker te maken gehad met geweld en bedreigingen. Zo werden er volgens Abdulhali eerder hakenkruizen op de stoep voor hun huis gekalkt met teksten als ‘Rot op naar je eigen land’, en werd in 2008 ’s nachts een hamer door de voorruit van het huis gegooid. Hoewel het de afgelopen jaren relatief rustig bleef, merkt Abdulhali dat de spanningen de afgelopen maanden weer toenemen. “Als de spanningen in de maatschappij oplopen, merken wij dat ook in onze omgeving. Zowel mijn ouders als ikzelf worden wel eens nageroepen en geïntimideerd op straat. We maakten ons al zorgen.” Grote impact

De aanslag heeft veel impact op de familie. “Het geeft je een heel onveilig gevoel in je eigen huis, waarbij je wakker schrikt van elk geluid,” vertelt Hussen. Hoewel hij zelf al jaren niet meer thuis woont, verblijft hij de komende nachten bij zijn familie om hen te steunen. “Mijn broertje heeft de hele nacht niet kunnen slapen, omdat hij bang is dat er weer wat gaat gebeuren. Dat is natuurlijk pijnlijk.” De Forensische Opsporing van de politie is zondagochtend een buurtonderzoek gestart. Getuigen hebben zich gemeld, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De familie Hussen heeft ook alle camerabeelden met de politie gedeeld en hoopt dat de dader snel gepakt wordt.