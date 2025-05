Tientallen minderjarige jongens online misbruikt, OM eist acht jaar cel

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 45-jarige Edwin G. uit Oudenbosch, voor onder meer online-misbruik van minderjarige jongens. G. heeft volgens justitie een pornowebsite opgericht waarop hij beelden van dat misbruik heeft geplaatst en daaraan 'echt heel grof heeft verdiend'. "De verdachte is een zeer rijk man geworden, over de ruggen van kinderen", aldus de officier van justitie.

G. vond zijn slachtoffers op een chatsite. Hij gebruikte beelden van een vrouw die hij van een andere chatsite had gehaald, zodat de jongens dachten dat ze met een vrouw te maken hadden. Zo deed hij zich in chatgesprekken voor als Wendy, een 19-jarige vrouw. De jongens wisten niet dat er opnames van ze werden gemaakt en dat de beelden vervolgens werden verspreid. Het gaat vermoedelijk om tientallen slachtoffers, van wie een beperkt deel op de aanklacht staat. De slachtoffers waren acht tot zestien jaar oud. G. zit sinds maart vorig jaar vast. Op computers en andere gegevensdragers vond de recherche ruim zestienduizend kinderpornografische afbeeldingen.

"De jongens zijn door de verdachte gezien en gebruikt als lustobject."

De verdachte richtte in september 2011 de website 'Boywankers' op. Op die website deelden gebruikers strafbare beelden van seksuele handelingen van minderjarige jongens. G. was niet alleen oprichter en beheerder van de site, hij wordt ervan verdacht dat hij zelf ook strafbaar materiaal heeft gemaakt en gedeeld.

De man heeft volgens het OM grof geld verdiend met Boywankers. Gebruikers konden een abonnement afsluiten en tegen betaling met cryptovaluta toegang krijgen tot een afgeschermd deel van de website. De officier van justitie heeft beslag laten leggen op bitcoin wallets ter waarde van 1,4 miljoen euro. De man wordt door justitie gezien als een leider van een criminele organisatie die jarenlang kinderporno verspreidde. De website was volgens haar een goed georganiseerd platform, compleet met beheerders en moderators. De jongens zijn door de verdachte 'gezien en gebruikt als lustobject', aldus de officier in de onderbouwing van haar strafeis. "Helaas is dat voor veel kinderen te vaak het geval. Met alle digitale mogelijkheden is dit nog makkelijker geworden."

"Ik voel me vreselijk misbruikt en schaam me kapot."