Drie aanhoudingen: minderjarig meisje zou gedwongen zijn tot prostitutie

Twee mannen (19 en 36) en een vrouw (18) zijn woensdag in Eindhoven opgepakt omdat ze een minderjarig meisje zouden hebben gedwongen tot prostitutie. De drie verdachten zijn net als het slachtoffer Oost-Europees, zo meldt de politie dinsdag in een persbericht.

De politie had signalen gekregen dat minderjarigen mogelijk gedwongen werden om in de prostitutie te werken. Daarom begon ze een onderzoek in de Eindhovense binnenstad. Ze besloot tijdens het onderzoek direct in te grijpen, zodat de verdachten op heterdaad werden betrapt en ook om eventuele slachtoffers in veiligheid te brengen.

De rechercheurs vonden daar een minderjarig Oost-Europees meisje, zij verklaarde dat ze was gedwongen om als prostituee te werken. De drie verdachten waren bij het meisje.

Het slachtoffer is naar een veilige, geheime locatie gebracht. De verdachten zijn dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat twee verdachten langer vast blijven zitten. Zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een verdachte is inmiddels vrijgelaten maar blijft wel verdachte in het onderzoek.

Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kan de politie inhoudelijk niet meer informatie delen over de zaak.