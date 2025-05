Relschoppers die vastzaten voor geweld kampioensfeest PSV zijn weer vrij

Alle 22 mannen die vastzaten voor het geweld van afgelopen zondag na het kampioensfeest van PSV in Eindhoven zijn weer vrij. Dat laat de politie weten. Ook van de vijftien mensen die de politie maandag tijdens de huldiging aanhield, zit niemand meer vast.

De huldiging zelf verliep rustig, zei de politie eerder al. De gemeente schat dat er 100.000 mensen aanwezig waren voor de festiviteiten. Vijftien mensen werden verspreid over de stad aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze geen identificatie bij zich hadden of vuurwerk afstaken.

Dat was anders rond het kampioensfeest dit weekend toen rellen uitbraken. Veertien agenten raakten gewond. Twee agenten werden door een politiehond gebeten. Dat gebeurde volgens een politiewoordvoerder toen de ME zich achterwaarts terugtrok in reactie op de relschoppers. Daarbij bleef mogelijk te weinig ruimte over voor de honden. Met alle agenten gaat het naar omstandigheden goed, aldus de woordvoerder dinsdag.

De politie doet nog onderzoek naar de gebeurtenissen van dit weekend en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Bekijk hier de beelden van de rellen van zondagavond: