Overleden man gevonden in geparkeerde auto

In Helmond aan de Nachtegaallaan is een overleden man gevonden in een geparkeerde auto. De politie is aanwezig en doet onderzoek. Een woordvoerder kan nog niet zeggen of er sprake is van een misdrijf.

De politie heeft de auto met daarin het lichaam inmiddels vervoerd naar een andere plek voor verder onderzoek.

Over de identiteit van de overleden persoon worden nog geen mededelingen gedaan. Het is ook niet duidelijk waaraan hij of zij is overleden. De auto stond geparkeerd bij een flat.