Overleden man in geparkeerde auto blijkt geen misdrijf

De overleden man in de geparkeerde auto in Helmond is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie na onderzoek. De man werd dinsdag aan het einde van de middag gevonden in een auto die geparkeerd stond aan de Nachtegaallaan.

De politie bracht de auto met daarin het lichaam naar een andere plek voor uitgebreid onderzoek. Rond tien uur dinsdagavond heeft de politie bekendgemaakt dat het onderzoek is afgerond en het lichaam is vrijgegeven. Ze doet verder geen mededeling over de oorzaak van zijn dood. De auto stond geparkeerd bij een flat. Volgens de politie lijkt het erop dat de man al langere tijd in de auto lag. Hoe lang precies, is niet bekend.