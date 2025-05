Bijna 63.000 euro geïnd bij politiecontrole

Bij een controle door de politie in samenwerking met de belastingdienst is een bedrag van bijna 63.000 euro aan schulden geïnd in Someren en Deurne. Voertuigen waarvan het kenteken gesignaleerd stond, werden dinsdagmiddag en avond op verschillende locaties van de weg gehaald. Ook andere automobilisten die op de een of andere manier verdacht waren, werden aan de kant gezet. De politie nam een voertuig in beslag.

De controles waren gericht op criminaliteit en belastingschulden. Acht mensen zijn beboet voor rijden met een telefoon in de hand, een bestuurder reed onder invloed van drugs en een automobilist reed met een snelheid van 120 kilometer per uur op een weg waar je tachtig mag rijden. De politie zag nog eens veertien andere verkeersovertredingen voorbijkomen.