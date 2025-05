Inbrekers slaan grote slag bij juwelier, ton aan sieraden gestolen

De drie verdachten die in december bij een juwelierszaak hebben ingebroken in Breda, hebben een flinke slag geslagen. Ze hebben in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 december zo'n honderdduizend euro aan sieraden buitgemaakt. Dat is bekend gemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Van de drie inbrekers ontbreekt nog altijd ieder spoor volgens de politie.

De drie inbrekers wisten met veel geweld binnen te komen en ‘big bags’ te vullen met vooral gouden sieraden. Dat het bedrag zo hoog is, komt onder meer door de hoge goudprijs op dit moment. Vermoedelijk is dat ook de verklaring voor het gestegen aantal overvallen op juweliers de laatste tijd. Ravage

De drie inbrekers lieten in Breda een ravage achter bij juwelierszaak Houwen in winkelcentrum Hoge Vucht. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze de deur van de zaak open slaan met een sloophamer. Daarna slaan ze met grote hamers alle vitrines kapot. Niks blijft heel, alles gaat aan diggelen.

Het lijkt erop dat het drietal goed voorbereid is, want de grote zakken worden snel tevoorschijn gehaald en net zo snel gevuld met juwelen en sieraden. Twee minuten nadat ze binnen kwamen, gaan de dieven er alweer met de buit vandoor. Tips

Elke mogelijke tip die naar de drie daders kan leiden is welkom. De politie hoopt dat iemand de daders herkent of meer weet over het gereedschap dat het drietal bij zich had, of de grote tassen. De politie vraagt mensen ook om op te letten of de sieraden en juwelen ergens te koop zijn of worden aangeboden. Vermoedelijk veel te goedkoop, omdat de daders er vanaf willen. Wie meer weet over de overval kan zich melden via de opsporingslijn van de politie: 0800-6070. Bekijk hier bewakingsbeelden van de rooftocht:

Wachten op privacy instellingen...