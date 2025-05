Pizza worstenbroodje: geslaagd experiment of smakeloze stunt?

Moet je wel experimenteren met onze Brabantse trots, het worstenbroodje? Domino’s Pizza waagt zich eraan en komt met een pizza worstenbroodje. Het idee voor de pizza komt van YouTuber Robbie van de Graaf, bekend van de Bankzitters, uit Eindhoven. Elke Bankzitter mocht zijn eigen pizza bedenken en Robbie wilde een pizza die een ode bracht aan zijn Brabantse roots. Wij laten de pizza testen door Pim Filius uit Dongen, bakker van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje.

Leuk en aardig hoe het eruitziet, maar het gaat om de smaak. Pim neemt een hap. “Er zijn lekkerdere pizza’s. Het worstje moet goed gekruid zijn. Dat zijn deze worstjes niet. De curry maakt wel veel goed. Maar het ziet er ook niet echt smakelijk uit", zegt de bakker. “Doe dit niet. Hou het lekker bij een gewoon worstenbroodje. Ik zou dit zo niet willen maken.”

En zo dacht een collega van Pim in 2021 ook over de pizza worstenbroodje waarmee supermarktketen Jumbo toen kwam, ter ere van het honderdjarig bestaan van het bedrijf. De maker van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje dat jaar, bakker Lars van Dongen, was er destijds vrij helder over: “Ik vind er eigenlijk niets bijzonders aan. Verzin eens iets anders en kom met iets echt origineels", zei hij. “Een worstenbroodje is een worstenbroodje. Je moet er geen pizza van gaan maken, want dan is de pizza én het worstenbroodje verpest.”

De conclusie na twee pogingen om een pizza worstenbroodje te maken, is dan ook duidelijk: beste pizzabakkers, laat ons Brabantse worstenbroodje met rust!