Azc in Budel gaat dicht, defensie wil kazerne terug

Het asielzoekerscentrum in Budel gaat op termijn verdwijnen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. Vanaf 2028 gaat defensie de voormalige kazerne weer gebruiken. Dat is een van de besluiten die vrijdag door het kabinet genomen zal worden om defensie meer (oefen)ruimte te geven.

'Geen plek meer voor asielzoekers' Daarbij is de keuze volgens RTL Nieuws gevallen op de Nassau Dietz-kazerne in Budel. Het ministerie van Defensie wil de voormalige legerplaats, waar het nog altijd eigenaar van is, zelf weer in gebruik gaan nemen vanaf 2028. Dat is nodig omdat defensie het nabijgelegen oefenterrein op de Weerterheide gaat uitbreiden en meer gebruiken. Ook moet daar een oefendorp komen.

Defensie heeft de komende jaren meer ruimte nodig vanwege de toegenomen dreigingen in de wereld, onder meer door de oorlog in Oekraïne. De krijgsmacht wil meer ruimte om te oefenen, maar ook om te vliegen en locaties om munitie op te slaan.

Er zou daarbij geen plek meer zijn voor een asielzoekerscentrum op die locatie. Eerder gaven het ministerie van Defensie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog aan dat een kazerne en een azc prima naast elkaar konden bestaan op die locatie.

Veel overlast

Over de sluiting van het azc staat volgens RTL het volgende in het besluit: "Gelet op de verdere voorziene groei en versterking van de krijgsmacht, is Defensie daarbij voornemens de Nassau-Dietz kazerne in de periode 2028-2033 weer volledig in gebruik te nemen. Dit beantwoordt ook de wens vanuit de regio om een duidelijke keuze te maken tussen of een opvanglocatie of een defensielocatie, en niet beide."

In het azc in Budel zitten 1500 asielzoekers. Het is het tweede azc van Nederland, na Ter Apel, met ook een aanmeldstraat. Het azc is de laatste tijd veel in het nieuws. Een groepje asielzoekers, voornamelijk zogenoemde veilige landers, zorgt voor overlast op en rondom het asielzoekerscentrum. Ze plegen winkeldiefstallen, halen fietsen weg en vallen mensen in de trein en op het nabijgelegen station van Maarheeze lastig.

Alternatieve locaties

De gemeente wil al langere tijd af van het azc, maar dat is niet gelukt. De huidige overeenkomst van het COA stopt in 2028. Er is eerder onderhandeld tussen de gemeente en het COA over een kleiner azc met 960 asielzoekers. Maar dat contract is door de gemeente nog altijd niet ondertekend. Volgens RTL Nieuws is het ministerie van Asiel en Migratie inmiddels al op zoek naar alternatieve opvangplekken.

Door terugkomst van defensie naar de kazerne moeten niet alleen de asielzoekers vertrekken. Er komt ook een groot oefenterrein bij. Daarvoor zullen volgens RTL Nieuws een woning en een bedrijfswoning moeten wijken. "De impact van het amoveren (slopen red.) van een woning op bewoners en betrokkenen is zeer groot", staat volgens RTL Nieuws in het besluit.