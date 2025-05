Peter Gillis eist 2,3 miljoen euro van zijn ex Nicol

Peter Gillis eist in een bodemprocedure 2,3 miljoen euro van zijn ex-vrouw Nicol Kremers vanwege het schenden van geheimhoudingsplicht. De zaak dient dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch, zo bevestigen de advocaten van beide partijen donderdag.

Gillis, bekend van het SBS-programma Massa is Kassa, is de voormalig eigenaar van Oostappen Vakantieparken. In het najaar eiste hij in een kort geding nog 1,7 miljoen euro van zijn ex. Dit bedrag is nu opgelopen tot 2,3 miljoen euro.

Kremers wil een boek publiceren. Gillis wil inzage in de definitieve tekst voordat het wordt uitgegeven.