‘Kleine groep die het verpest’, inwoners van Budel blij met vertrek azc

Het asielzoekerscentrum in Budel gaat op termijn plaats maken voor defensie, dat meldt RTL Nieuws donderdagmiddag. Het huurcontract van het complex loopt in 2028 af, waarna defensie het voormalige kazerneterrein weer terug wil. Inwoners van Budel reageren donderdagmiddag opgelucht op het nieuws. "Dit is goed voor het dorp."

"In 2018 heb ik hier nog staan protesteren zodat het azc er niet zou komen", zegt een man op het terras in Budel. Hij drinkt zelfs een pilsje om het vertrek te vieren, licht hij toe. "Er is veel overlast hier geweest en dat is de afgelopen jaren alleen maar uit de hand gelopen. Dus ik ben blij als de rust weer terug komt."

"Het heeft lang geduurd", beaamt een andere man. "Het is eigenlijk een kleine groep die het voor de anderen moet verpesten. Er werd van alles gestolen en mensen worden geïntimideerd op straat, vooral bij station Maarheeze."

"Veel inwoners zullen blij zijn."

Het azc in het dorp is voor verschillende bewoners al een flinke tijd een heikel punt. Zo bleek eerder uit een inwonersenquête dat 70 procent van de ondervraagden wel eens overlast te hebben gehad van het azc. Ook burgemeester Ronald van Kessel zag in 2019 al dat het schuurde in de gemeente. "Ik voel dat het draagvlak afbrokkelt." Vorig jaar riep de burgemeester de minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber, op om maatregelen te nemen tegen de overlast. Dat gebeurde niet.

Ook een jongeman die onderweg is naar de supermarkt hoopt dat het vertrek van het azc gaat zorgen voor rust in het dorp. "Vooral op het station en in de winkels is dat welkom", zegt hij. Hij heeft zelf ook een tijd gewerkt in een supermarkt in het dorp. "Er werd toch vaker gestolen, minimaal eens per maand." "Ik denk dat het goed is voor het dorp, veel inwoners zullen blij zij", zegt een vrouw met krullen, terwijl ze met een volgeladen boodschappenkar de supermarkt uitkomt. "De problematiek overstijgt het dorp. Ik heb er zelf geen ervaring mee maar je hoort het wel veel."

"Die mensen horen wel weer ergens anders opgevangen te worden."