Deze ambulance is speciaal gemaakt voor zieke baby's

Het is een soort rijdende intensive care voor baby's. Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een zelf ontworpen babylance, een ambulance speciaal gebouwd om pasgeboren kinderen te vervoeren, die veel te vroeg ter wereld zijn gekomen of ernstig ziek zijn. Het is een samenwerking tussen de GGD en het ziekenhuis.

Want klein zijn ze, de baby’s die in de babylance worden vervoerd. “Soms zijn kinderen extreem vroeg geboren, wegen ze maar 500 gram en passen ze in de palm van je hand”, vertelt kim Hermans. Ze is neonatoloog bij het MMC, dat is een kinderarts die is gespecialiseerd in pasgeboren baby’s. Kim begeleidt samen met een verpleegkundige het speciale ziekentransport. “Het gaat niet alleen om te vroeg geboren kinderen, maar ook baby’s die bijvoorbeeld door zuurstofgebrek een moeilijke start hebben gehad."

Van buiten oogt het als een gewone ambulance die er een beetje robuuster uitziet. “Hij ligt veel beter op de weg", zegt ambulancechauffeur Johnny Stekhuizen die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de speciale ziekenauto. “Er zitten dubbele achterwielen onder de auto, waardoor oneffenheden in het wegdek beter worden opgevangen. En dus is de auto veel stabieler voor de kleine patiëntjes."

“Doordat de auto breder is, kunnen we overal gemakkelijk bij en is er ook ruimte voor een extra stoel, waarop als dat mogelijk is een van de ouders meerijdt met het transport. Dat is een langgekoesterde wens”, zegt dokter Hermans. “Je wilt zo’n gezinnetje toch zoveel mogelijk bij elkaar houden.”

Het voertuig heeft niet alleen een stabiele weglegging, ook het binnenklimaat in de wagen is stabiel en het licht is rustig. “De baby’s kunnen geleidelijk en met minder prikkels worden vervoerd en de noodzakelijke apparatuur is binnen handbereik.” Rond de transportcouveuse in de babylance staan perslucht, beademingsapparaten, pompen en een infuus om medicijnen toe te dienen en een monitor voor zuurstof en hartslag.

Het is niet verwonderlijk dat juist het Maxima MC een eigen babylance heeft. Het Veldhovense ziekenhuis is het enige in Brabant met een intensive care-afdeling voor pasgeborenen. “De allerziekste of veel te vroeg geboren kinderen worden uit andere ziekenhuizen in Oost-Brabant overgeplaatst naar het Máxima en juist voor dit transport is de babylance bedoeld. Als het weer wat beter met ze gaat, worden ze met een andere ambulance teruggebracht naar het ziekenhuis waar ze vandaan kwamen.”

In het verleden werd een transportcouveuse in een gewone ambulance gezet, later werd er zo'n ambulance omgebouwd voor babyvervoer. De nieuwe babylance staat altijd paraat bij het Máxima. Hij is is nu enkele maanden in gebruik en voorziet in een behoefte. “Gemiddelde rijden we een keer of drie per week uit.”