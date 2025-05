Verdachte van seksueel misbruik overlijdt in gevangenis in Kenia

De 73-jarige Jan in ’t V. uit Oss is afgelopen zaterdag in Nairobi overleden. Dat heeft zijn advocaat laten weten na vragen van Omroep Brabant. De man zat sinds november 2023 vast op verdenking van seksueel misbruik. De Keniaanse rechter had hem tien jaar cel opgelegd.

Het is nog niet duidelijk waaraan hij is overleden, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Volgens de Keniaanse krant Daily Nation is hij in het Kennyata National Hospital overleden nadat hij ziek werd in de gevangenis. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat een Nederlander in detentie is overleden in Kenia.

In ’t V. ging tegen die straf in hoger beroep, zijn zaak was nog in volle gang op het moment van zijn overlijden.

De man werd in Kenia verdacht van seksueel misbruik van een minderjarige, het verspreiden van kinderporno en zogeheten sexting. Dat is het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto's of video's van jezelf via mobiele telefoons of andere media.

Jan in ’t V. ontkende de aanklachten die tegen hem gedaan waren. Hij liet zelf, per e-mail, aan Omroep Brabant weten dat er volgens hem sprake was van corruptie en dat de belangrijkste getuige zijn verklaring had ingetrokken. De rechtbank oordeelde echter dat In 't V. schuldig was.

Kilo's gewicht verloren

In ’t V. kampte in detentie met gezondheidsproblemen. Naar eigen zeggen was hij tientallen kilo’s gewicht verloren en leed hij aan een ernstig lage bloeddruk. In mei 2024 kwam hij ook in het ziekenhuis terecht vanwege zijn verslechterde gezondheid.

Vorige week donderdag kwam zijn zaak opnieuw voor de rechter. Zijn advocaat probeerde hem tijdelijk vrij te krijgen, zodat hij betere verzorging kon krijgen. De rechter besloot dat hij zijn straf niet buiten de gevangenis mocht afwachten.

In ’t V. had een stichting en deelde in sterkte verstelbare brillen uit aan mensen in ontwikkelingslanden. Daarvoor reisde hij regelmatig naar Afrika.