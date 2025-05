Willlem II toch te sterk voor Dordrecht na slopende penaltyserie

19.15

Trainer van FC Dordrecht Melvin Boel heeft goede hoop dat zijn club gaat winnen. Dat laat hij weten aan ESPN. “We hebben de eerste van de tweestrijd met Willem II positief afgesloten. Dat is mooi. We gaan vol vertrouwen naar Tilburg.”

Boel kijk erg uit naar deze wedstrijd. "Daar droom je van tevoren van. Nu gaat het er om." De trainer zag deze wedstrijd niet aankomen. "Als je in juni had gezegd: 'aan het einde van het seizoen ga je richting de finale van de play-offs' dan had ik gezegd ‘laten we dat hopen, maar dat klinkt als een droom’. Nu is het werkelijkheid en genieten we ervan. Dat het zaterdag in Tilburg, in een vol stadion en met een prachtige ambiance, moet gebeuren, daar ben je trainer voor geworden.”

Dordrecht heeft geen thuisvoordeel. “Normaal gesproken wil je in een tweeluik altijd thuis eindigen. In dit geval denk ik juist dat het een voordeel is als je de eerste thuis speelt en een goed resultaat kan halen. Dan ben ik benieuwd wat er in de return gebeurt. Willem II is negentig minuten verwijderd van degradatie. Dat gaan ze ook wel voelen”, besluit Boel.