Willem II verslaat Dordrecht, moet nu Telstar verslaan voor Eredivisie-plek

WIllem II neemt het op tegen Telstar in de finale van de play-offs. De Tilburgers versloegen FC Dordrecht zaterdagavond na een slopende penaltyserie. Als de club die finale weet te winnen, blijft Willem II in de Eredivisie.

Na een 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd moest Willem II zaterdagavond winnen om de finale te bereiken. De Tilburgers begonnen furieus: al na drie minuten opende Tommy St. Jago de score met een afstandsschot. Enkele minuten later verdubbelde Jens Mathijsen de voorsprong door een hoekschop binnen te tikken. Dordrecht kwam terug via Jaden Slory, die de bal in de kruising schoot, maar vlak voor rust kopte Tommy Lambert de 3-1 binnen na een vrije trap .

In de tweede helft bleef de spanning om te snijden. FC Dordrecht gaf zich niet gewonnen en wist via invaller Ezeb de aansluitingstreffer te maken, waardoor de stand over twee wedstrijden gelijk werd getrokken: 4-4. Beide teams kregen kansen om de wedstrijd in reguliere speeltijd te beslissen, maar slaagden daar niet in. Hierdoor moest een verlenging uitsluitsel brengen. Daarin werd niet gescoord.