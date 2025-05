Chips en cola verbannen op deze ‘gezonde’ school: ‘Amper weerstand’

Geen frikandelbroodjes, energiedrankjes en chips in de pauze, maar gezonde broodjes, salades en soepen. Iets dat je niet direct verwacht als je denkt aan een middelbare school. Maar op het Berkenhofcollege in Breda is het de realiteit. Ze zijn daar een ‘gezonde’ school, zelfs één van de gezondste van Nederland. “Negentig procent van ons aanbod is gezond”, vertelt docent Josée Hoogstad.

Cola, chips en energiedrankje daarentegen zijn verbannen van de school. En wie nu denkt dat leerlingen dan naar de supermakt gaan om wat lekkers te scoren, heeft het mis: de leerlingen mogen namelijk niet zonder begeleiding de school verlaten. “En ze hoeven de school ook niet uit, want de broodjes kosten maximaal twee euro”, vertelt Josée, initiatiefnemer van de gezonde school. “Alleen op vrijdag is er een wat ongezondere snack, zoals een broodje kroket.”

“En als ze iets vergeten zijn dan hebben we altijd ‘noodbrood’ hier op school.” De hele dag is er bovendien gratis fruit, thee en melk voor de leerlingen. “En in de zomervakantie krijgen ze een kistje fruit mee naar huis. Je merkt toch dat veel kinderen thuis amper fruit krijgen.”

Weerstand bij leerlingen

Met deze aanpak heeft de Bredase school vijf certificaten 'Gezonde School' in de wacht gesleept. Bijzonder, want slechts zeven andere scholen in Nederland hebben dat aantal ook behaald. Deze scholen investeren niet alleen in gezonde voeding, maar in een gezonde leefstijl. Een brede insteek dus waarbij er ook aandacht is voor relaties en seksualiteit, roken, alcohol- en drugspreventie, welbevinden en sport en bewegen.

Docent Fenne Tak merkt amper tot geen weerstand bij de leerlingen. "Aan het begin van het nieuwe schooljaar is het altijd even aftasten, maar ik heb al maanden geen zak chips meer gezien op school." De leerlingen die maandagmiddag rondlopen in de school vinden het wel prima en vooral leuk om in de moestuin van de school te werken.