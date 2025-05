Jaren vast in Thailand, nu miljoenenclaim van coffeeshopbaas

Johan van Laarhoven, voormalig exploitant van vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch, eist van de Nederlandse Staat een vergoeding van 44 miljoen euro. Hij wil gecompenseerd worden voor de schade die hij heeft opgelopen doordat hij ruim tweeduizend dagen gevangen zat in Thailand. De Nederlandse overheid wil niks betalen. Dat meldt NRC dinsdag.

Hoe Van Laarhoven in 'de hel van Bangkok' terechtkwam, zie je in deze video.

Het Openbaar Ministerie in Breda heeft volgens hem in 2014 aan de Thaise autoriteiten 'onjuiste, misleidende en onvolledige informatie' gegeven. Hierdoor werd de ondernemer van de Grass Company in Thailand gearresteerd en tot 103 jaar celstraf veroordeeld wegens witwassen.

De Tilburger vindt een schadevergoeding en smartengeld gerechtvaardigd omdat hij en zijn Thaise (ex)vrouw volgens hem 'door onrechtmatig handelen' van het Nederlandse opsporingsapparaat 'in mensonterende omstandigheden' in Thailand vast kwamen te zitten.

De schadeclaim staat omschreven in de dagvaarding die de advocaat van Van Laarhoven, Lisa Jie Sam Foek, opstelde. Deze ontving de Staat eind december, de landsadvocaat formuleerde hierop twee weken geleden een antwoord. Beide stukken zijn ingezien door NRC.

In het antwoord van de landsadvocaat erkent de overheid geen aansprakelijkheid voor de schade die Van Laarhoven zegt te hebben geleden. De overheid wil volgens de krant geen smartengeld betalen.

Gesjoemel

Johan, zijn broer Frans van Laarhoven en de huidige directeur van de Grass Company werden ervan verdacht miljoenen euro's te hebben verdiend aan gesjoemel met de administratie in hun coffeeshops. Justitie zag dat als deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en het witwassen van 20 miljoen euro. Het onderzoek startte in 2011.

Omdat Johan van Laarhoven inmiddels naar Thailand was verhuisd, vroeg het OM in Breda de Thaise collega's om informatie. Politiemensen reisden naar Thailand en gaven uitleg over de verdenkingen aan zijn adres. Een week later werd hij samen met zijn vrouw in Thailand ingerekend en volgde een enorme celstraf. Na tweeduizend dagen onder mensonterende omstandigheden in een cel kwam Johan in 2020 vrij.

Proces

Voor de rechtbank in Breda werd al die jaren een proces voorbereid, maar dat ging uiteindelijk toch niet door. Na lange onderhandelingen werden afspraken gemaakt tussen OM en verdachten over de afstraffing. Zo volgde betaling aan de staat van 7,75 miljoen euro aan vermeende misdaadwinst.

De verdachten hebben de straf niet alleen in hun portemonnee gevoeld. Frans van Laarhoven (66) moest aan het werk. Hij voerde een werkstraf uit van 280 uur. De directeur kreeg 180 uur. Johan van Laarhoven (64) moest alleen betalen, want de partijen vonden dat de Tilburger al genoeg voor de kiezen had gehad in de Thaise cel.