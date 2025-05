'Johan van Laarhoven eist 44 miljoen euro smartengeld van de Staat'

Johan van Laarhoven, voormalig exploitant van vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch, eist van de Nederlandse Staat een vergoeding van 44 miljoen euro. Hij wil gecompenseerd worden voor de schade die hij heeft opgelopen doordat hij ruim tweeduizend dagen gevangen zat in Thailand. De Nederlandse overheid wil niks betalen. Dat meldt NRC dinsdag.

De Tilburger vindt een schadevergoeding en smartengeld gerechtvaardigd omdat hij en zijn Thaise (ex)vrouw volgens hem 'door onrechtmatig handelen' van het Nederlandse opsporingsapparaat 'in mensonterende omstandigheden ' in Thailand vast kwamen te zitten.

Het Openbaar Ministerie in Breda heeft volgens hem in 2014 aan de Thaise autoriteiten 'onjuiste, misleidende en onvolledige informatie' gegeven. Hierdoor werd de ondernemer van de Grass Company in Thailand gearresteerd en tot 103 jaar celstraf veroordeeld wegens witwassen.

Hoe Van Laarhoven in 'de hel van Bangkok' terechtkwam, zie je in deze video.