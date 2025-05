Vakantieparkbewoner blij met plannen minister: 'Champagne staat koud'

Stephano van de Wiel woont al ruim 18 jaar illegaal in zijn vakantiewoning in Baarle-Nassau. Nu minister Mona Keijzer het bewonen van vakantiehuisjes wil legaliseren is er weer hoop voor Van de Wiel. De branchevereniging voor recreatiebedrijven is niet te spreken over de plannen van de minister: "Het is een druppel op de gloeiende plaat."

Opgewekt trekt Van de Wiel de dop van een bierflesje eraf en gaat hij zitten op het terras voor zijn chalet. Het huisje op een vakantiepark in Baarle-Nassau is al jaren zijn thuis. "Ik had eerst een huis in Breda, maar na mijn scheiding heb ik dat moeten verkopen", zegt hij. "Toen ging ik kijken voor een tijdelijke oplossing op een recreatiepark. Het is een mooie locatie waar ik het heel erg naar mijn zin heb." Uiteindelijk besloot hij zich ook officieel in te schrijven in de gemeente, "Als je ergens langer dan 90 dagen verblijft, hoor je dat te melden, dus dat deed ik." Maar de gemeente legde Van de Wiel vervolgens een dwangsom van twintigduizendeuro op, want wonen op een vakantiepark is volgens de wet niet toegestaan. Juridische strijd

"Ik heb daar bezwaar tegen gemaakt," zegt hij. "Toen kwam het bij de rechtbank, die hebben de gemeente gelijk gegeven." Volgens Van de Wiel is hij zeker niet de enige die permanent in een vakantiehuis bivakkeert in de gemeente. "Er zijn hier veel meer mensen die wonen zoals ik, maar die staan ingeschreven bij familieleden of vrienden, dus dat is het verschil met mijn situatie."

Stephano op het terras voor zijn chalet (Foto: Jan Waalen).

Hij legde zich niet neer bij het oordeel van de rechter en spande een zaak aan bij de Raad van State. Als kers op de taart kwam daar dinsdagochtend de concept-instructie van minister Mona Keijzer bij. "Ik was blij verrast", lacht hij. "Ik had zelf ook al verschillende fracties al aangeschreven en gevraagd om hulp, daar is nu gehoor aan gegeven."

Als het aan de minister ligt, wordt wonen in een vakantiehuisje de komende tien jaar wél legaal, om zo de woningnood deels in te dammen. Volgens haar staan er in Nederland momenteel 60.000 mensen ingeschreven op het adres van een recreatiewoning, maar ze vermoedt dat het er in de praktijk meer zijn.



Handhaving

In december vroeg Keijzer al aan gemeentes om te stoppen met optreden tegen mensen die in een vakantiehuisje wonen. Dat kwam voor Van de Wiel als een godsgeschenk. "Die controles zijn bij mij uitermate vervelend verlopen", beklaagt Van de Wiel zich. "Ze kwamen op mijn grond, ze maakten foto's binnen, want ik ben een illegale bewoner. Maar daar zijn we gelukkig nu vanaf."

Het nederige paleisje van Stephano van binnen (Foto: Jan Waalen).