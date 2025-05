Leerkracht ontslagen na cito-fraude op basisschool, resultaten geschrapt

Een leerkracht van basisschool de Triangel in Leende is onlangs ontslagen vanwege fraude met cito-toetsen. Dat laat de school woensdagochtend in een schriftelijke verklaring weten. De resultaten voor de toetsen van twee groepen vielen gunstiger uit dan ze in werkelijkheid waren. "Hierdoor is een onjuiste, te positieve groeicurve van kinderen gedeeld met ouders. Dat spijt ons zeer", schrijft de school.

De leerkracht werkt niet meer bij de Triangel of andere scholen van scholenkoepel Atalenta, waar de school onder valt. Om welke groepen het gaat, is niet duidelijk. Het gaat in ieder geval niet om een groep 8. Daarom zijn volgens de school geen schooladviezen voor het voortgezet onderwijs beïnvloed. Volgens Atalenta is de fraude aan het licht gekomen bij eind- of middentoetsen van Cito.