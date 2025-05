Moordverdachte Remco S. loopt nog vrij rond, politiek wil opheldering

Kamerlid Michiel van Nispen (SP) uit Breda wil van de verantwoordelijke ministers weten waarom het zo lang duurt voordat de verdachte van de moord op José van de Vliet wordt berecht. De 35-jarige José uit Waalre werd dertien jaar geleden vermoord in India. Haar partner Remco S. uit Limburg wordt gezien als hoofdverdachte, maar loopt nog altijd vrij rond in India.

“Nederland kan de strafzaak in India niet beïnvloeden of zich daarin mengen, dat zouden wij andersom ook niet accepteren”, stelt Kamerlid Van Nispen. “Nederland zou wat mij betreft wél opheldering kunnen en moeten vragen over waarom het zo lang duurt, waarom de nabestaanden niet worden geïnformeerd en wat de mogelijkheden zijn om voortgang in deze zaak te krijgen. Ik vind namelijk wel dat Nederland op moet komen voor mensen die al zo lang onrecht is aangedaan.”

Van Nispen heeft Kamervragen gesteld aan ministers David van Weel van Justitie en Veiligheid en Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken. Hij stelt de Kamervragen naar aanleiding van true crimeserie TOXIC van Omroep Brabant. Daarin is te zien hoe de familie van José van de Vliet al dertien jaar wacht op antwoorden nadat hun geliefde zus en dochter in India werd vermoord.

Documentairemakers Nicole Theuns en Ricardo Paz Belvis ontdekten dat hoofdverdachte Remco S. nog altijd vrij rondloopt in India. Ook wisten ze de hand te leggen op een deel van het politiedossier. Daaruit bleek dat Remco S. de moord heeft bekend en dat hij de jonge vrouw op een gruwelijke manier om het leven heeft gebracht. Hij vergiftigde haar en takelde haar daarna dusdanig toe dat ze overleed.

“Het is niet uit te leggen dat een ernstige zaak al zo lang niet op wordt gelost. Mensen die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd, horen verantwoording af te leggen voor hun daden”, vindt Van Nispen. Hij wil van de minister dan ook weten wat de stand van zaken is in het opsporingsonderzoek naar Remco S.

Ook wil het Kamerlid weten hoe de minister ervoor kan zorgen dat nabestaanden in ieder geval behoorlijk worden geïnformeerd. “Met name voor de nabestaanden is dat een klap in het gezicht. Die onzekerheid is vreselijk. Op zijn minst horen zij goed geïnformeerd te worden over de stand van zaken.” Songül Mutluer, Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA, is het daarmee eens. “Via de Nederlandse ambassade in India of andere kanalen tussen Nederland en India, desnoods op informeel niveau, zou gezorgd moeten worden voor meer duidelijkheid”, stelt Mutluer.

Over het algemeen vindt berechting plaats in het land waar het misdrijf is gepleegd. CDA-Kamerlid Derk Boswijk geeft dan ook voorkeur aan een diplomatieke route om de verdachte voor de rechter te krijgen. “Dat is in dit geval waarschijnlijk het meest effectief. Door de druk op India op te voeren, komt er hopelijk voortgang in de rechtszaak en snel een uitspraak.”