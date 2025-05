Vastzitten in een (kermis)attractie? Ook op deze plekken ging het mis

Voor de een is het een spannend avontuur, voor de ander een nachtmerrie: vastzitten in een (kermis)attractie. Donderdagavond overkwam het een paar jongens in Tilburg. Toen de kermis dichtging en de lampen uitgingen, bleken er nog jongens in het reuzenrad te zitten. Het voorval roept herinneringen op aan eerdere gebeurtenissen. Meestal loopt het goed af, zo ook voor de jongens in Tilburg.

Het was het eerste incident op een Brabantse kermis in zes jaar tijd. Toch roept het herinneringen op aan eerdere voorvallen in de regio. Vaak liep het met een sisser af, maar soms ook niet. We hebben een aantal opvallende incidenten van de afgelopen jaren op een rijtje gezet.



Vogelrok

Afgelopen maart hebben bezoekers van de Efteling drie kwartier vastgezeten in achtbaan de Vogel Rok. De karretjes kwamen onverwachts tot stilstand en reden zelfs een stuk achteruit, omdat er niet genoeg snelheid in zat. Oorzaak: een kapot wiel aan één van de karretjes.

Stroomstoring

In januari 2023 viel de Python-achtbaan van de Efteling stil door een grote stroomstoring. Bezoekers zaten daardoor een uur lang vast. Ze werden met veiligheidsgordels gezekerd en via trappen naar beneden begeleid. Niemand raakte gewond en later op de avond ging de attractie weer open.