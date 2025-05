Jongen (14) zwaar mishandeld, tieners krijgen cel- en werkstraffen

Drie jongens (15 en 16 jaar) uit de gemeente Oss hebben werkstraffen tot 80 uur en celstraffen tot 26 dagen opgelegd gekregen. De jongens takelden vorig jaar oktober een 14-jarige jongen zwaar toe in Oss. De kinderrechter legde deze week de straffen op.

Geduwd, geschopt en geslagen Het gebeurde 6 oktober bij een skatebaan aan de Rusheuvelstraat in Oss. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drie jongens zich samen schuldig gemaakt aan zware mishandeling. De kinderrechter kon zich hierin vinden. De beelden spraken voor zich: het slachtoffer is geduwd en daarna meerdere keren tegen zijn gezicht, hoofd, rug en schouders geschopt, gestompt en geslagen.

De toen 14-jarige jongen die het zo te verduren kreeg, bleef na de klappen verdwaasd achter op de grond, mogelijk buiten bewustzijn. Het is niet duidelijk wat hij precies heeft opgelopen. Evenmin is bekend of hij geheel hersteld is.

De jongen van vijftien uit Oss werd het zwaarst gestraft: hij kreeg 26 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 60 uur. Een stadsgenoot van zestien wordt acht dagen in een jeugdgevangenis opgesloten en kreeg een werkstraf van 80 uur opgelegd. Voor een 15-jarige jongen uit Megen had de kinderrechter twee dagen cel in petto, maar ook een leerstraf van 25 uur en een werkstraf van 40 uur.

Verontwaardigde reacties

De beelden van de vechtpartij werden binnen de kortste keren vlot gedeeld op Snapchat en Facebook. Het leidde tot verontwaardiging onder inwoners van Oss. Er waren ook mensen die zeiden niet verrast te zijn, omdat het niet de eerste keer was dat er sprake was van zinloos geweld in de stad.

Een man zei dat hij flink was geschrokken: "Het gaat alle perken te buiten. Als vader denk je dan toch: het zal je zoon maar zijn." Een jongen van tien bleek getuige te zijn geweest van de vechtpartij, zo vertelde hij aan Omroep Brabant: “Ik dacht: dit is niet zo fijn, dit doet wel erg veel pijn. Ik ben snel weggegaan." Hij zag nog wel dat een andere jongen de mishandeling filmde. Deze jongen is ook aangehouden, maar is voor zover bekend niet berecht. Hij heeft wel een waarschuwing gekregen. "Het maken van zulke video's kan een opruiend effect hebben", legde de politie vorig jaar oktober uit. "De beelden zelf zijn een inbreuk op de privacy van het slachtoffer, zeker als de filmpjes via het internet worden verspreid."

De heftige beelden toonden hoe de jonge jongens tekeer gingen: