Dader moet twee jaar inrichting voor veelplegers in na zoveelste overval

De 35-jarige Raymond R. gaat niet de cel in, maar moet twee jaar naar een inrichting voor veelplegers. De rechtbank legde hem vrijdag de maatregel op voor een diefstal vorig jaar december en overval eind januari op een Kruidvat aan de Donk in Breda. De man heeft een strafblad van zestien pagina's voor diefstallen en overvallen. Daarvoor heeft hij al vaker in de cel gezeten, maar toch verviel Raymond R. altijd in zijn oude gedrag. Daarom gooit justitie het nu over een andere boeg en dat wil de man zelf ook graag.

Door de overval op de Kruidvat op 31 januari dit jaar raakte een 19-jarige medewerkster in shock. Ze werd door Raymond R. bedreigd met een enorm mes. Toen de jonge vrouw de kassa opende, graaide de man die leeg. De buit was nog geen 250 euro, maar het leed bij de medewerkster was des te groter. Nadat R. er vandoor gaat op zijn fiets, beseft ze pas wat haar is overkomen en barst ze in tranen uit bij haar collega. Traumatisch

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij alleen maar oog had voor het geld in de kassa en niet dacht aan het trauma dat hij bij de jonge medewerkster veroorzaakte. Tijdens de rechtszaak twee weken terug leek het de verdachte weinig te doen. “Ja, ik had ook problemen”, was zijn eerste reactie toen de rechter hem vroeg wat hij ervan vond dat de jonge vrouw zo overstuur was.

Raymond R. kent de rechtszaal inmiddels goed van binnen als veelpleger. De man heeft ook een verstandelijke beperking en is verslaafd aan drugs. Op zijn inmiddels zestien pagina's tellende strafblad staan vooral diefstallen en overvallen, vaak met geweld ook. Het zijn manier om aan geld te komen, maar ook de reden dat hij al zo vaak in de cel zat. ISD-maatregel

Eigenlijk heeft Raymond R. gewoon hulp nodig, maar de afgelopen jaren wilde hij die hulp niet accepteren. Tot nu dan, vertelde zijn advocaat aan de rechtbank. "Voor het eerst heeft hij het gevoel dat het zo echt niet meer kan. Hij heeft hulp nodig en daarom verzetten we ons niet tegen de door het Openbaar Ministerie geadviseerde ISD-maatregel.”

Raymonds fiets werd verderop gevonden (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Dat betekent dat Raymond twee jaar lang in de gevangenis een intensief traject gaat volgen om ervoor te zorgen dat hij stopt met criminaliteit. Zijn advocaat staat hem al acht jaar bij en vecht al jaren voor de juiste hulp voor haar cliënt. “Hij heeft zo'n complexe problematiek dat geen enkele kliniek hem wilde hebben. Zo iemand met de hoogste zorgindicatie gaan wij niet behandelen, hoorden we dan.” Noodzakelijk

De rechtbank is het volledig eens met de eis van het OM en de wens van de advocaat en Raymond R. zelf. "Het is wenselijk en noodzakelijk om de verdachte in een inrichting voor stelselmatige daders te plaatsen. Hij voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld zijn." Verder acht de rechtbank de kans groot dat Raymond R. zonder deze maatregel snel weer een diefstal of overval pleegt als hij niet een intensieve behandeling krijgt en aan al zijn problemen werkt. De veroordeling tot deze zogeheten ISD-maatregel is alles behalve vrijblijvend, want Raymond R. moet de volledige twee jaar in de inrichting blijven om aan zichzelf te werken. Alle tijd die hij in voorarrest heeft gezeten in de gevangenis in Vught, wordt niet afgetrokken van de maatregelen. Twee jaar is ook echt twee jaar, in de hoop dat hij dan niet weer gepakt wordt en in de cel eindigt.

WAT IS ISD? De ISD-maatregel (Inrichting voor Stelselmatige Daders) is een bijzondere detentiemaatregel van maximaal 2 jaar voor veelplegers die steeds opnieuw strafbare feiten plegen. Ze moeten minstens drie veroordelingen hebben gehad in 5 jaar. ISD is geen gewone celstraf, maar een intensief traject om iemand uit de vicieuze cirkel van criminaliteit te halen. Doel: Gedragspatroon doorbreken

Terugval en overlast verminderen

Voorbereiden op terugkeer in de maatschappij Kenmerken: Gericht op behandeling, begeleiding en structuur Individueel programma met onder andere verslavingszorg, psychologische hulp, trainingen (bijv. agressie regulatie), werk en dagbesteding, re-integratieondersteuning.