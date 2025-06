Cocaïne, goudstaven en een compleet hotel: hier stak Bolle Jos zijn geld in

1/2 Leijdekkers tijdens een kerkdienst in Sierra Leone (beeld: Facebook First Lady Fatima Maada Bio).

Afgerond bijna een kwart miljard euro aan misdaadwinst. Dat is wat het Openbaar Ministerie (OM) wil afpakken van Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos. Zo'n megabedrag is nooit eerder geëist in ons land. De rekensom komt niet zomaar uit de lucht vallen. Volgens het OM stak de op de vlucht geslagen Bredanaar kolossale bedragen in goudstaven, appartementen, een hotel, privévliegtuigen een luxe jacht, en dure horloges van een miljoen euro per stuk.

Geboren Bredanaar Jos Leijdekkers (33) oogst de ene na de andere veroordeling. 24 jaar cel in Nederland, ruim 30 jaar in België. De tonnen coke vlogen daarbij om de oren. Alles bij elkaar opgeteld is het niet gek dat er astronomische bedragen uitrollen. Bij de start van het kaalpluk-proces in Nederland presenteerde de officier van justitie acht 'nieuwe' drugstransporten. Die komen bovenop de zes waar hij al voor is veroordeeld. Ladingen coke die tussen december 2019 en augustus 2020 in beslag zijn genomen in Rotterdam, Antwerpen, Frankrijk, de Dominicaanse Republiek, Brazilië en Uruguay. 'Niet te bevatten'

In totaal 14 drugstransporten van 14.000 kilo coke bij elkaar. Specialisten van politie en justitie telden alle transporten bij elkaar op volgens de handelsprijzen van toen. Vervolgens werden de uitgaven berekend die Jos Leijdekkers had. De uitkomst was 114 miljoen euro. Daar stond de officier van justitie toch even bij stil. "Een bedrag van ruim 114.000.000 euro is, eerlijk is eerlijk, een fors bedrag. Voor de meeste mensen niet te bevatten dat dit bedrag in een jaar tijd door één persoon in partijen cocaïne kan worden geïnvesteerd. Het is eigenlijk gewoon een bedrag van een omvang die alleen in het bedrijfsleven voorkomt", zei de officier. In deze video zie je meer over de zaak tegen Bolle Jos:

"Maar dat is ook precies wat de internationale cocaïnehandel is, namelijk 'big business', waarin exorbitante bedragen rondgaan, met als belangrijke verschil dat het nu gaat om een strafbaar en schadelijk product waarmee de criminele winsten worden verdiend." De rekenaars noemen dat bedrag nog 'aan de lage kant', omdat er is uitgegaan van een eerlijke verdeling van de investeringen. Het OM denkt ook dat Leijdekkers als organisator en baas meer winst claimde.

Bewijs komt uit gekraakte chatberichten van de criminele app SkyECC. Daarin staan allerlei chats die worden gelinkt aan Jos Leijdekkers. Volgens het OM gaat het in die berichten bijvoorbeeld over de aankoop van een enorme partij goud, in nog geen half jaar tijd. Leijdekkers kocht 975 kilo, voor dik 47 miljoen euro. De politie onderschepte een foto die ze aan hem toeschrijven. Op die foto staan vier bakken met elk 25 baren goud. Dat goud is populair onder criminelen, omdat goud waardevast is en de herkomst moeilijk te traceren. Naast die drugs en die berg goud ontdekten politie en justitie meer investeringen die Leijdekkers deed. Casino

Politie en justitie begonnen met tellen in 2016. Dat was het laatste jaar dat hij in Nederland woonde, want op 15 juni schreef hij zich officieel uit. Toen had Leijdekkers een jaarinkomen van ruim 9000 euro en ruim 5000 euro aan winst uit het casino. Allemaal legaal, volgens het OM. Toen nog wel. In 2017, na zijn vertrek uit Nederland, kocht hij een appartement in Dubai. Hij betaalde naar verluid 646.000 euro. In 2019 kocht hij daar voor zijn moeder een appartement en betaalde 1,8 miljoen euro, volgens de onderzoekers. In 2020 kocht hij een compleet hotel in Bodrum (Turkije) voor 500.000 euro. Luxe spullen

Misdaadgeld stak hij ook in de aanschaf van Bentley's, zoals een auto van 228.000 euro. Het OM heeft er eentje op de foto vastgelegd in Dubai. En hij stak geld in luxe designertassen en de allerduurste horloges. Zo zou hij twee horloges hebben gekocht van Patek Philippe voor ieder één miljoen per stuk.

Een foto van dure horloges die het OM al twee jaar terug naar buiten bracht (foto: Opsporing Verzocht).

Het OM linkt Leijdekkers ook aan een geldvondst in Londen. Ruim 4,3 miljoen euro dook daar op. Meer details daarvan werden niet bekend gemaakt. Luxe jacht en privévliegtuigen

Ook zagen de onderzoekers zijn luxe levensstijl, zonder dat hij een officieel inkomen heeft of een baan. Zo is duidelijk geworden dat Leijdekkers met zijn familie in Turkije op een luxe jacht rond dobberde voor 62.000 euro per week en hij privévliegtuigen en een Lamborghini huurde. De rekenaars bij justitie telden alles bij elkaar op en hielden ook rekening met waardevermeerdering van het goud. Zo kwam het totaalbedrag aan misdaadwinst op 221.675.808 euro. De officier van justitie stelde maandag dat Leijdekkers nog voldoende geld over heeft om beveiliging te regelen en uit handen van de autoriteiten te blijven. Hij werd omschreven als 'een man die over de hele wereld uitgaven doet en cadeaus uitdeelt'. 'Nog maar het begin'

De officier van justitie noemde de miljoenenclaim 'nog maar het begin'. "Dat achterhalen van het vermogen is vanzelfsprekend geen eenvoudig proces." Leijdekkers was zoals verwacht afwezig in de rechtszaal. Hij heeft voor zover bekend geen advocaat. De Bredanaar is voortvluchtig en dook de voorbije jaren op in Turkije en Sierra Leone. De rechtbank in Rotterdam doet op 14 juli uitspraak in deze zaak.