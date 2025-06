Juwelierszaak kort en klein geslagen door inbrekers: 'Onwerkelijk'

Een enorme ravage bij juwelier Franc Cortenbach uit Waalwijk na een inbraak maandagnacht. De juwelier werd 's nachts gebeld dat het alarm in zijn zaak was afgegaan. Eenmaal bij zijn zaak aangekomen bleek de ravage niet te overzien: dertien vitrines waren kort en klein geslagen. Cortenbach laat zich niet uit het veld slaan: "Ik laat me niet kleinmaken."

Dinsdagochtend mocht hij zijn zaak weer in. "Daarvoor deed de politie onderzoek in de winkel", zegt de juwelier. Eenmaal in zijn winkel bleek hoe groot de puinhoop was. "De rolluiken zijn door meerdere daders opengebroken met een krik en 13 vitrines zijn ingeslagen met een hamer." Overal liggen glasscherven en de voordeur is dichtgetimmerd met planken. Toch weet Cortenbach nog niet wat de precieze schade is. "De recherche is net weg, dus ik moet het nog even rustig bekijken. Gelukkig lagen ook niet alle waardevolle spullen in de vitrines maar in een kluis", vertelt de ondernemer tegenover Omroep Brabant. Op deze beelden is de ravage in de zaak te zien:

Terwijl de juwelier midden in zijn aan gort geslagen zaak staat, beseft hij toch nog niet helemaal wat hem is overkomen. "Dat moet nog een beetje indalen, het is onwerkelijk", zegt hij verslagen. "Gelukkig zijn er wel camerabeelden. Die zijn in handen van de politie." Vastgebonden bij overval

Het is al de tweede keer in een paar jaar tijd dat criminelen het op de zaak van Cortenbach hebben gemunt. In 2019 werd zijn zaak overvallen. "Het verschil was toen wel dat de overvallers het ook op mij en mijn vrouw hadden gemunt." Ze werden mishandeld en vastgebonden door drie mannen, die vervolgens hun juwelierszaak in gingen. De ondernemer sprak toen van een 'horrorfilm'. "Dat hakte er wel in", gaat hij verder. "Daar hebben we ook wel mentaal last van gehad. Nu is het gelukkig alleen materiele schade."

Na de overval in 2019 zijn Franc en zijn vrouw verhuisd. Ze woonden eerst boven de zaak. "Het is niet leuk, maar het is wel de realiteit", zegt de juwelier. "Als je in dit vak zit, weet je dat dit soort dingen gaan gebeuren." Ondanks de ellende denkt hij er niet aan om te stoppen: "Ik laat me niet kleinmaken. Ik ga gewoon door met dit dankbare vak. Alles is er leuk aan, behalve dit soort randzaken." Het liefst zou hij de juwelier morgen weer open gaan, maar dat gaat nog even niet. "Deze week moet ik nog dicht blijven om alle schade te herstellen."

De dieven hebben de vitrines kapotgeslagen.

En de glasscherven liggen in het rond.

De winkel is voorlopig dicht.

Foto: Noël van Hooft.