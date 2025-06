Iedereen wil 'gevallen kabinetjes' van bakker Tijs: 'Instabiele soes'

Het is instabiel en het geeft een zure en bittere nasmaak: het gevallen kabinet. Het gaat niet om de regering van minister-president Dick Schoof, dat dinsdag na elf maanden en één dag uit elkaar viel, maar om de gebakjes van banketbakker Tijs Evers uit Udenhout. Hij liet zich door de val van het kabinet inspireren voor een nieuw gebakje: het 'gevallen kabinetje'. "De auto's zijn vol getankt om naar de Tweede Kamer te rijden."

De banketbakker, met bakkerijen in Udenhout en Drunen, was er dinsdag vroeg bij met zijn nieuwe versnapering. "Ik zat rond half tien in de auto om een bestelling te bezorgen en hoorde dat het kabinet gevallen was. Ik dacht: daar moeten we iets mee. Ik ben direct aan de slag gegaan", vertelt hij.

Banketbakken is een ambacht, waardoor Tijs en de andere bakkers de handen uit de mouwen moesten steken, maar voor het bedenken van het gebakje riep de bakker de hulp in van Artificiële intelligentie (AI). "Ik vroeg aan ChatGPT welk gebakje past bij een gevallen kabinet, want AI is veel slimmer dan de mensen in Den Haag. Ik kreeg allerlei suggesties voor ingrediënten, maar daar hebben we natuurlijk wel onze eigen draai aan gegeven."

En zo werd het 'gevallen kabinetje' geboren. "Het is een instabiele soes, zoals het kabinet, die we doormidden snijden. Vervolgens vullen we de soezen met bosbessenjam voor de zure nasmaak en met karamel voor een bittere nasmaak. We toppen de soes af met vier gebroken schuimsprokkels, die staan voor de vier partijen in het kabinet. Deze schuimsprokkels kunnen uit het niets uit elkaar vallen", lacht de bakker.