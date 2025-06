Drie aanslagen in één week tijd bij horecazaken, burgemeester bezorgd

De burgemeester van Roosendaal, Mark Buijs, worstelt met de veiligheid aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal. In nog geen week tijd werden er bij twee horecazaken drie aanslagen gepleegd met brandbommen en zware explosieven. Buijs maakt zich grote zorgen over de veiligheid van ondernemers en buurtbewoners. Twee zaken zijn daarom nu voor vier weken verplicht gesloten. "Het is heel lastig, we zijn al jaren bezig met de veiligheid daar", zegt Buijs in een gesprek met Omroep Brabant.

Het was vorige week onrustig rond de Rembrandtgalerij in Roosendaal. In de nacht van 29 op 30 mei was er een aanslag met een brandbom bij cafetaria Ceder. In de dagen daarna waren er twee explosies bij Grillroom Sofram. "De eerste nacht werd er een baksteen met vuurwerk door de ruit gegooid. De volgende nacht werd er vuurwerk bij de deur gelegd, die daardoor kapot ging", zegt Recep Çelik, eigenaar van de grillroom. Zijn zaak en die van zijn overbuurman zijn door de burgemeester voor zeker vier weken gesloten. Recep snap daar niks van en vindt zichzelf het slachtoffer. Burgemeester Buijs vindt het ook vervelend voor de ondernemers, maar hij zegt niet anders te kunnen. "Ik heb dat besluit genomen op basis van politie-informatie." Wat die informatie is kan en mag Buijs niet delen. "Ik sluit de zaken om de veiligheid terug te brengen, om herhaling te voorkomen."

"En ik doe het vooral om de ondernemers en bewoners te beschermen", gaat de Roosendaalse burgemeester verder. "Er wonen daar veel mensen. Als het met een explosie mis gaat, is het leed niet te overzien." Toch lijkt het sluiten van de zaken niet dé oplossing. Al jaren is het onrustig en onveilig op en rondom de Rembrandgalerij, een winkelplein vol buitenlandse eettentjes, een Poolse Supermarkt en een Jumbo. Drie jaar geleden was theehuis Cizbiz Köfte tot drie keer toe doelwit van aanslagen. Bij de laatste aanslag werd de hele voor- en achterpui uit de winkel geblazen. Inmiddels is de zaak weg en is er een humburgerzaak gevestigd.

De explosie vond plaats bij Cizbiz Köfte in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision).