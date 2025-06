Bekende pandjesbaas David D. opgepakt voor oplichting van huurders

De 54-jarige man die vorige week is opgepakt voor het oplichten van huurders, is de bekende pandjesbaas David D. uit Vught, zo ontdekte Omroep Brabant. D. is een van de grootste vastgoedeigenaren van onze provincie en sprak zich in het verleden vaak uit, onder andere over het ‘imago van de huisjesmelker’.

D. dook in 2022 op in de lijst met de ‘vijftig grootste pandjesbazen’, die Omroep Brabant publiceerde. Hij stond op plek drie, met zeventig panden in zijn bezit, waarvan 62 in Den Bosch. Over zijn werk zei hij: "Wij zorgen door mee te denken en creatief te zijn dat er meer woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad." Dat hij daar goed mee verdient, vindt hij logisch: "Ik ben belegger, geen Sinterklaas."

D. haalde in het verleden al meerdere keren de media. Zo was hij in 2015 in beeld om villa Bleyenburg in Vught over te nemen, maar trok hij zich plotseling terug. In 2018 was hij verwikkeld in een juridische strijd rond de verkoop van Hotel Terminus in Den Bosch.

Naast de activiteiten als verhuurder en vastgoedbelegger is D. ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en renovatie van tientallen huizen in Brabant. Zo renoveerde hij meerdere monumentale panden in het centrum van Den Bosch, op dit moment wordt er gewerkt aan twee voormalige winkelpanden, zo is te zien op zijn LinkedIn-pagina.