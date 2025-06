Tien verdachten aangehouden na massale huiszoekingen: enorme wapenvondst

De inval van de politie, woensdagmorgen in een huis aan de Wellenstraat in Diessen, had te maken met een landelijk vuurwapenonderzoek. Bij acties in acht plaatsen, met Diessen als enige in Brabant, zijn tien verdachten aangehouden. Tijdens de huiszoekingen vond de politie tientallen handvuurwapens en enkele handgranaten, verschillende soorten munitie en ander explosief materiaal.

De invallen waren verder in Brielle, Eefde, Haarlem, Hagestein, Heerhugowaard, Hellevoetsluis en Zandvoort. De acht mannen en twee vrouwen, die onder meer in Diessen zijn gearresteerd, zijn 22 tot 59 jaar oud en zitten nog vast. De actie in Diessen was rond zes uur 's ochtends. Op beelden is te zien dat de voordeur van het huis is ingeslagen.

'Strafbaar voorwerp overgedragen'

Het onderzoek kwam aan het rollen nadat agenten van een landelijke dienst hadden gezien dat een automobilist bij het station in Ermelo zich verdacht gedroeg. Het vermoeden was dat er een strafbaar voorwerp was overgedragen. Agenten wilden de automobilist controleren. De man probeerde te ontkomen, maar hij kon toch worden gestopt.