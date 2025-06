Asielzoekerscentrum Grave blijft nog dertig jaar open

Het Asielzoekerscentrum Grave blijft tot 2055 open. Dat heeft de gemeenteraad van Land van Cuijk donderdag besloten. Met de kleinst mogelijke meerderheid ging de raad akkoord dat de overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verlengd wordt en dus ook na 2031 open blijft.

Het idee om het azc langer open te laten, heeft een opmerkelijke aanleiding. Op het terrein van het azc staat een middelbare school voor de (asiel)kinderen. Het gebouw is erg verouderd en moet nodig opgeknapt en uitgebreid worden. Normaal gesproken betaalt de gemeente voor het opknappen van een schoolgebouw. Op de school zitten 220 leerlingen. De helft van die leerlingen woont op het azc in Grave. Maar de gemeente wil niet het risico lopen dat als na 2031 het asielzoekerscentrum dicht gaat ze achterblijft met een half bezette school. Daarom is nu het plan om het azc te verlengen tot 2055, dan betaalt het COA de verbouwing van de school.

“We hebben een verantwoordelijkheid om mensen fatsoenlijk op te vangen."

Coalitiepartij Team Lokaal wilde het besluit voorlopig uitstellen. De partij vindt dat het COA eerst moet laten zien dat er echt verbeteringen komen op het gebied van veiligheid, draagvlak en communicatie. “Pas dan moet een nieuw contract worden afgesloten,” zei raadslid Helma Pluk. “We staan pal voor opvang, maar de zorgen van inwoners moeten serieus genomen worden.” De partij stemt dan ook tegen om de overeenkomst met het COA nu te verlengen.

CDA, de grootste partij in de raad, staat wél achter het voorstel. Raadslid Albrecht Martens: “We hebben een verantwoordelijkheid om mensen fatsoenlijk op te vangen. Tegelijk zijn er duidelijke voorwaarden in het nieuwe contract: bij overlast of problemen kan het voortijdig worden opgezegd.”

"Er is alleen naar het geld gekeken."

En zo staat burgemeester Marieke Moorman er ook in. “Deze contractverlenging geeft ons de mogelijkheid als er te veel overlast is, we het azc eerder dicht kunnen doen.” Liberaal Land van Cuijk uitte stevige kritiek. Fractievoorzitter Hennie Bongers vond dat de school en het azc onterecht aan elkaar zijn gekoppeld. “De afweging is alleen maar financieel en gaat voorbij aan de zorgen van omwonenden”, zegt Bongers. Volgens hem wordt hiermee het vertrouwen van inwoners ondermijnd.

"We nemen de zorgen serieus."