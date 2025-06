Brandende fles gegooid tegen huis toen gezin sliep: jaar de cel in

Een man die betrokken was bij een brandstichting, vorig jaar maart bij een huis in Tilburg, gaat de cel in. Dit heeft de rechtbank in Breda bepaald. De Rotterdammer, K.P., kreeg een jaar gevangenisstraf en daar komen nog eens zes maanden bij wanneer hij weer in de fout gaat.

O. ontkende dat die relatieproblemen tot dreigementen laat staan een aanslag op haar huis hebben geleid. Hij werd uiteindelijk niet veroordeeld voor de explosie, wel voor de bedreigingen in Tilburg en eerder in Capelle aan den IJssel.

In het huis woonde een vrouw, Caitlyn, met haar dochters. Haar ex-partner, de 35-jarige D.O. uit Rotterdam, werd dinsdag al drie maanden opgelegd voor het bedreigen van haar. Dit deed hij twee keer in 2022.

Plastic fles gevuld met benzine

De Rotterdammer van 21 werd wel verantwoordelijk gehouden voor de aanslag met de brandbom, waarvoor hem overigens geld in het vooruitzicht was gesteld. Met een of meer andere mensen reed K.P. die nacht naar het huis van Caitlyn. Hij had, in opdracht van iemand, een plastic fles gevuld met een liter benzine. Vervolgens heeft hij de fles in brand gestoken en tegen het huis gegooid. Hierbij liepen de voorgevel en de voordeur schade op.

De vrouw en dochter sliepen boven en raakten niet gewond. Door de aanslag zijn ze naar een ander adres verhuisd. Ze voelden zich er na jarenlange bedreigingen en de explosie niet veilig meer.

Het Openbaar Ministerie (OM) had geëist dat K.P. voor drie en een half jaar de cel in zou gaan: het had immers fataal af kunnen lopen voor de bewoners van het huis, maar de rechtbank vindt dat hiervoor onvoldoende bewijs was.

Schadevergoeding

Ook was de rechtbank het niet eens met het contactverbod dat het OM wilde laten opleggen aan P. Er is namelijk geen contact (geweest) tussen de Rotterdammer en zijn slachtoffers. Bovendien verblijven ze op een geheim adres. De rechter bepaalde wel dat P. een schadevergoeding van 1500 euro moet betalen.

Caitlyn was radeloos na de brandstichting: